Стало известно, как белорусы будут отдыхать в ноябре 2 23.10.2022, 10:40

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Что нужно знать работникам и нанимателям.

В ноябре в Беларуси будут тройные выходные — с 5 по 7 числа. Это связано с тем, что на понедельник, 7 ноября, приходится «день Октябрьской революции».

Сайт zerkalo.io рассказывает, сколько у белорусов будет в ноябре рабочих и выходных дней, как это отразится на производственном календаре.

Сколько всего дней будем трудиться в ноябре, а сколько — отдыхать

Выходной 7 ноября скажется на производственном календаре в следующем месяце. Так, белорусы будут трудиться в ноябре 21 день при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать девять дней (будет восемь выходных и один праздничный). При этом расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в ноябре 168 часов, а при 35-часовой — 147. Это прописано в производственном календаре на 2022 год.

Те же, у кого «шестидневка», на работе в следующем месяце проведут 25 дней, а отдыхать будут пять дней. Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в ноябре 167 часов, а при 35-часовой — 146.

Как должны оплачивать работу в праздничный день

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные

праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняют в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается

правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-ми часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

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