«Ни одной, ни одной новой техники здесь нет!»4
- 23.10.2022, 10:47
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Военный РФ рассказал, какой «металлолом» командование присылает на передовую.
Военнослужащий РФ в телефонном разговоре рассказывает матери о плохом обеспечении оккупантов вещами и техникой.
Новый перехват опубликовало Главное управление разведки МО Украины.
В частности, военнослужащий отметил, что недавно им привезли очень старые снаряды для «Градов», которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века.
«Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64», - отметил оккупант.