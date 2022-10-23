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«Ни одной, ни одной новой техники здесь нет!»

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  • 23.10.2022, 10:47
  • 6,418
«Ни одной, ни одной новой техники здесь нет!»

Военный РФ рассказал, какой «металлолом» командование присылает на передовую.

Военнослужащий РФ в телефонном разговоре рассказывает матери о плохом обеспечении оккупантов вещами и техникой.

Новый перехват опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

В частности, военнослужащий отметил, что недавно им привезли очень старые снаряды для «Градов», которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века.

«Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64», - отметил оккупант.

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