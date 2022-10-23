Упреждающий удар по Лукашенко

Упреждающий удар по Лукашенко9
- 23.10.2022, 11:04
- 13,854
Украинская армия имеет полное право на превентивные меры.
Известный российский историк и исследователь путинизма Юрий Фельштинский в интервью юристу Марку Фейгин заявил, что Украине следует нанести превентивный удар по кремлевскому сателлиту Лукашенко.
Наступление на Украину с территории Беларуси — это последний шанс для Путина в ведении войны неядерными средствами, считает эксперт.
«То, что Украине до сих пор не дают права нанесения превентивного удара по территории Беларуси — это катастрофическая ошибка», — утверждает Фельштинский.
Полностью интервью смотрите в видео.