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Упреждающий удар по Лукашенко

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  • 23.10.2022, 11:04
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Упреждающий удар по Лукашенко
Юрий Фельштинский
Фото: charter97.org

Украинская армия имеет полное право на превентивные меры.

Известный российский историк и исследователь путинизма Юрий Фельштинский в интервью юристу Марку Фейгин заявил, что Украине следует нанести превентивный удар по кремлевскому сателлиту Лукашенко.

Наступление на Украину с территории Беларуси — это последний шанс для Путина в ведении войны неядерными средствами, считает эксперт.

«То, что Украине до сих пор не дают права нанесения превентивного удара по территории Беларуси — это катастрофическая ошибка», — утверждает Фельштинский.

Полностью интервью смотрите в видео.

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