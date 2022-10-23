В Энергодаре прогремел мощный взрыв в отеле, который облюбовали оккупанты и коллаборанты 2 23.10.2022, 11:11

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Здание сильно разрушено после «прилета».

Во временно оккупированном городе Энергодар в Запорожской области прогремел мощный взрыв в гостинице «Алиса».

Взрыв произошел утром в воскресенье, 23 октября. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в Telegram.

Именно этот отель полюбили коллаборанты и российские оккупанты – они постоянно им пользовались.

Учреждение ныне поврежден, но еще пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие среди захватчиков.

«Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель «Алиса» и повреждении заведения. Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока не известно. Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты», – рассказал мэр Энергодара.

Также он обнародовал фото, на котором видно повреждение заведения после «прилета».

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