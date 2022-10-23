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Ученые: Шимпанзе оказались способны шагать в ногу

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  • 23.10.2022, 11:14
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Ученые: Шимпанзе оказались способны шагать в ногу
фото: getty images

До сих пор такая особенность считалась прерогативой человека.

Люди легко синхронизируют свои движения друг с другом. Это позволяет танцевать, играть в футбол, одевать детей, вместе переносить тяжести. Считается, что такая способность сыграла важнейшую роль в эволюции и успехе нашего вида, позволяя выполнять сложные задачи совместно. Она срабатывает бессознательно, недаром при ходьбе мы часто незаметно для себя начинаем идти в ногу.

Даже ближайшие родственники человека не демонстрируют особых склонностей к совместным действиям. Однако на некотором уровне они присутствуют и у шимпанзе. На это указывает новая работа, проведенная учеными из шотландского Сент-Эндрюсского университета. Статья Манон Швайнфурт (Manon Schweinfurth) и ее соавторов опубликована в журнале Current Biology.

Этологи проводили наблюдения за поведением шимпанзе в полу-естественных условиях, в обезьяньем питомнике Chimfunshi Wildlife, который работает в Замбии, давая приют животным, которые пострадали от уничтожения среды их обитания. Авторы отслеживали передвижения шимпанзе разных полов, как поодиночке, так и группами.

Обнаружилось, что при ходьбе в группе они синхронизируют свои движения: 79 процентов шагов совершаются с разрывом не более 0,5 секунды. Похоже, что эти животные вполне способны к базовой координации своих движений, хотя и не имеют механизмов, способных обеспечить совместную активность на более высоком уровне.

«Работа показывает, что люди разделяют простые формы координации движений со своими ближайшими существующими родственниками, — говорит Манон Швайнфурт. — Разница лишь в наличии более сложных форм координации, которые требуют работы более сложных механизмов. Определить эти механизмы помогут новые исследования».

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