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Мессир, вам пришла повестка!

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  • Дмитрий Зотиков
  • 23.10.2022, 11:22
  • 8,964
Мессир, вам пришла повестка!
кадр из сериала Мастер и Маргарита

Наконец-то Бегемот смог проверить свой примус в деле.

- Мессир, вам пришла повестка! - кот Бегемот растерянно смотрел на Воланда. - Дворник принес только что.

- И что там написано? - Воланд откинулся на спинку кресла.

- Явиться завтра в Фрунзенский военкомат с вещами. К 8-00. Мессир, конечно же не пойдет. Позвольте, я сожгу повестку в камине?

- Отчего же, - усмехнулся Воланд. - Война - это то, что мне очень нравится. Война дает мне пищу для размышления. К тому же ситуация на фронтах там видимо аховая раз уж решили разыскать меня. Но не будем тянуть до завтра. Фагот, Азазелло, собирайтесь тоже. Нас ждет не встреча с Вольтером или Дидро. Нас с нетерпением ожидает военкомат Фрунзенского района. Я, судя по повестке буду мобилизованным, а вы с Бегемотом добровольцами.

- Ура, - закричал Бегемот, - я наконец-то смогу проверить свой примус в деле!

- Только не поджигай военкомат сразу, - предупредил Воланд. - Дай мне насладиться встречей с самим... Как там зовут военкома?

- Полковник Чудный, - тут же отрапортовал Фагот, вытянувшись в струнку. - Сергей Сергеевич. Только он того. Контуженный.

- На войне?

- Нет. Жена приложила скалкой во время семейной ссоры.

- Хорошо. Разберемся на месте. Летим. Гелла, приготовь только на ужин что-нибудь вкусненькое. Мы скоро вернемся!

...

В военкомате Фрунзенского района было очень шумно. То и дело полицейские приводили все новых и новых, пойманных на улице и метро мобилизованных. Их быстро раздевали до гола, военком Чудный бросал взгляд на группу вновь прибывших и произносил только одно слов: Годны.

Поток все не ослабевал как вдруг откуда не возьмись в военкомате появилась весьма странная компания. Импозантный, весьма пожилой человек с тростью с набалдашником в виде черепа. У черепа постоянно красным огнем мигали глазницы. А изо рта шел дым разнося по военкомату запах шашлыка из баранины. Справа от пожилого джентльмена стоял весьма ханыжного вида человек в клетчатом пиджаке. Слева тип в котелке, галстуке и рваных трениках. Сзади, стоящий на задних лапах кот, держащий дымящийся примус.

- Кто такие, - рявкнул на них полковник Чудный внезапно почувствовавший неладное. У военкома внезапно отказали ноги и он присел на заботливо подставленный котом табурет.

Воланд молча протянул ему повестку.

- Ваша работа?

- Я всего лишь исполнял приказ, - испуганно ответил военком понимая шестым чувством, что его скоро будут бить. - Но если есть право на отсрочку... Какие у вас ВУС. Воинско-учетные специальности?

- Азазелло - артиллерист. Служил во время франко-прусской войны. Фагот - полковой священник. Бегемот - подрывник. Сапер по вашему. А я... Даже не знаю, кто я на войне. Пожалуй, самый главный. Пристраиваю души убиенных.

- Похоронная команда значит, - обрадовался военком. - Нам такие сейчас во как нужны. Всех возьмем. Даже кота. Раздевайтесь!

- Зачем, - удивился Воланд.

- Положено. Медосмотр. Потом санпропускник. Вдруг вши или еще какая зараза. Бреем наголо и в войска.

- Я не хочу наголо, - вдруг сказал кот. - Мессир, позвольте все-таки нам тут навести порядок. Мне этот полковник надоел до чертиков.

Воланд благосклонно кивнул и через мгновение Азазелло, посадив военкома на стол, нежно шептал ему в ухо: «И чтобы больше никаких повесток. Никому. Ты понял, Сережа, или тебе нос откусить»?

Фагот флегматично переворачивал мебель, а Бегемот раздувал свой примус.

Мобилизованные разбегались кто куда. А Воланд, глядя на все это, шептал: «В похоронную команду меня записал. Сам тут как похоронная команда работает. Мелкая шестерка».

И когда военкомат запылал как свечка, сказал: «Все, хватит. Пора ужинать. Гелла уже, верно, заждалась».

Военкомат потушили ближе к утру. Полковника Чудного чудом спасли. Нашли его привязанным к табурету в абсолютно голом виде. Причем на груди у полковника была татуировка «Нет войне». Военком во время эвакуации в госпиталь на Щукинской все время смеялся. И в руках он почему-то крепко держал сломанный и обгоревший примус.

Дмитрий Зотиков, t.me

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