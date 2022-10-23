«Топить их, жечь прямо в хатах»: на российском госканале призывали убивать украинских детей
- 23.10.2022, 11:26
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Пропагандист Красовский устроил истерику во время разговора с писателем Лукьяненко.
Ведущий российского государственного телеканала «Russia Today» Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире RT.
Так, российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал Красовскому, что, будучи ребенком, в 80-м году оказался на Закарпатье, где лечил астму. И там украинские дети рассказали ему о том, что «Украина оккупирована москалями».
«Это были полностью русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские», - сказал Лукьяненко.
В ответ на это Красовский заявил, что таких детей нужно топить.
«Прямо вот там, где плывет кача. Прям топить надо таких детей, прямо в Тысыне. Это наш метод. Сказал, что «москали оккупировали» - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. ... Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей», - сказал Красовский.
Отметим, Russia Today является российским государственным телеканалом, финансируемым из бюджета страны-оккупанта.