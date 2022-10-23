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«Топить их, жечь прямо в хатах»: на российском госканале призывали убивать украинских детей

  • 23.10.2022, 11:26
  • 7,082
«Топить их, жечь прямо в хатах»: на российском госканале призывали убивать украинских детей
Антон Красовский

Пропагандист Красовский устроил истерику во время разговора с писателем Лукьяненко.

Ведущий российского государственного телеканала «Russia Today» Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире RT.

Так, российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал Красовскому, что, будучи ребенком, в 80-м году оказался на Закарпатье, где лечил астму. И там украинские дети рассказали ему о том, что «Украина оккупирована москалями».

«Это были полностью русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские», - сказал Лукьяненко.

В ответ на это Красовский заявил, что таких детей нужно топить.

«Прямо вот там, где плывет кача. Прям топить надо таких детей, прямо в Тысыне. Это наш метод. Сказал, что «москали оккупировали» - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. ... Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей», - сказал Красовский.

Отметим, Russia Today является российским государственным телеканалом, финансируемым из бюджета страны-оккупанта.

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