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«Тикай быстрее! Саша бегом!»: момент падения Су-34 на дом в Ейске попал на видео регистратора

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  • 23.10.2022, 11:41
  • 3,698
«Тикай быстрее! Саша бегом!»: момент падения Су-34 на дом в Ейске попал на видео регистратора

Автомобиль как раз проезжал мимо.

17 октября самолет Cу-34 упал на жилую многоэтажку в российском городе Ейске Краснодарского края России. Видео этого эпизода опубликовал телеграм-канал Baza.

«Текай быстрее! Саша бегом! Люди, люди, не сбей никого!», — слышно на видео. Момент крушения самолета попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Напомним, всего в результате аварии погибли 15 человек, в том числе трое детей. Пилоты катапультировались. Самолет столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался, пожар произошел из-за разлива топлива.

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