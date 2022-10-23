ВСУ продвинули линию фронта под Херсоном: оккупанты бегут на левый берег

ВСУ продвинули линию фронта под Херсоном: оккупанты бегут на левый берег1
- 23.10.2022, 11:47
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В «котле» оставляют тех, кого не жалко.
Россия продолжает укреплять свои позиции на левом берегу Днепра после эвакуации с правого. ВСУ тем временем и дальше продвигают линию фронта.
Об этом заявила эфире телемарафона руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
«Нужно быть очень критическими касаемо сообщений, звучащих в условиях гибридной войны. В частности, коллаборационная и оккупационная власть ориентирована как раз очень мощно на информационный фронт, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС», - заявил Гуменюк.
Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.
«Это как раз все свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Да, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами», - отметила руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг».
По словам Гуменюк, россияне продолжают бежать с правого берега, перемещая на левый разные элитные подразделения и офицерский состав, оставляя лишь мобилизованных по принципу «кого не жалко».
Между тем ВСУ продолжают двигать линию фронта, несмотря на то, что оккупанты крепко засели за оборонительным рубежом.
«Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу», - пояснила Гуменюк.