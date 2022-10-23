Белорусские пенсионеры рассказали, на что хватает денег от государства 1 23.10.2022, 11:52

Многим приходится жить «с огорода» и продавать овощи и фрукты на рынке.

Журналисты myfin.by продолжают выходить на улицы и общаться с жителями Минска и гостями столицы о личных финансах.Сегодня они решили узнать, хватает ли им пенсии для комфортной жизни или приходится дополнительно подрабатывать, чтобы покрыть все расходы. Вот что ответили белорусы.

Гуляя по городу, встретили двух очаровательных женщин 69 лет. Одну из них зовут Дина. Размером своей пенсии она довольна:

– Каждый месяц я получаю по 500 рублей. Мне этого вполне хватает на жизнь, поэтому я не работаю с 57 лет. Если денег в какой-то из месяцев не хватает – есть запасы с рабочих времен, копила все-таки.

Основные расходы составляют еда и что-то минимальное по хозяйству. Одежду часто не меняю – не люблю ходить по магазинам. Внуки у меня самостоятельные, тем более они живут в другой стране, так что подарки можно не покупать. Иногда трачусь на посылки по праздникам.

В районе Комаровского рынка мы встретили Виталия. Ему 67 лет. Размер его пенсии ровно такой же, как и у Дины, – 500 рублей. Но Виталию этих денег на жизнь не хватает:

– Моей пенсии мне не хватает совсем. Если бы дополнительно не работал, то на эти 500 рублей не прожил, а так есть работа, которая ежемесячно приносит еще 700 рублей. Вот на эти 1200 рублей еще можно как-то прожить.

Основные расходы у меня, как и у всех пенсионеров, – еда и внуки. Сколько конкретно на каждую из этих групп трачу, сказать сложно, но где-то одинаковый процент от всех денег уходит. Откладывать практически не получается.

На лавочке возле рынка уже с собранными вещами сидела пара, которая только что закончила торговлю. Геннадий уже пенсионер и помогает своей жене Светлане:

– Я инвалид и получаю соответствующую пенсию. Она совсем маленькая – всего 300 рублей. На эти деньги я не знаю, как бы жил, вот и приходится помогать жене в торговле. Мы вместе продаем овощи и фрукты на рынке. Что-то закупаем у поставщиков, что-то идет в продажу и со своего огорода. Остальную часть собственного урожая сами съедаем – получается, экономим.

На торговле мы вместе зарабатываем еще 600–900 рублей на семью. Этих денег, конечно, тоже мало, потому что только коммунальные расходы сейчас составляют 200 рублей. Такая сумма набежала, потому что в подъезде начали делать ремонт и дополнительно с каждой квартиры берут еще по 80 рублей.

По дороге к остановке общественного транспорта мы встретили Елизавету. Ей 64 года. Женщина предпочитает на пенсии работать только на собственном огороде.

– Я за свою жизнь заработала себе на ежемесячную пенсию в размере чуть более 600 рублей и мне ее почти хватает. Дополнительно на даче выращиваю овощи и фрукты, а еще у меня в хозяйстве есть парочка кур. Поэтому в магазине яйца почти не покупаю – выходит неплохая экономия.

В трамвае мы проехали с Валентиной и Василием. Пара пенсионеров приехала в Минск из Гродно – навестить родственников. Валентина рассказала, что такие поездки для них не редкость: они с мужем любят путешествовать и интересно проводить время.

– Наша общая пенсия примерно 1500 рублей. Я работала в школе и сейчас получаю пенсию в 680 рублей, муж всю жизнь был прорабом на стройке, и его пенсия где-то 850 рублей. Эти деньги тратим преимущественно на удовольствия, еду и внуков.

На внуков уходит где-то 30% от всех денег – их у нас пятеро, поэтому каждому что-то покупаем, когда они заходят в гости или когда мы идем к ним. Дополнительной работы у нас нет – пенсия для нас время, когда можно отдохнуть и жить для себя. Сбережений тоже не делаем.

В городе встретили еще одного мужчину. Леониду 82 года, он всю жизнь работал в науке, преподавал и издавал книги. Сейчас тоже вместе с супругой живет для себя:

– Моя пенсия 830 рублей. Этих денег не всегда хватает, но есть другие источники дохода. Например, жена хорошо зарабатывает и дети, если нужно, помогают деньгами. В среднем у нас на семью где-то 2000 рублей в месяц. Этих денег хватает, чтобы хорошо питаться, покупать себе качественную одежду и иногда куда-то выезжать развеяться и отдохнуть.

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