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Мобилизованного из РФ ликвидировали в Украине через девять дней после призыва

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  • 23.10.2022, 11:58
  • 1,664
Мобилизованного из РФ ликвидировали в Украине через девять дней после призыва

Последним пунктом назначения россиянина был Херсон.

Россиянина мобилизовали и через 9 дней его родным уже сообщили о его гибели на войне против Украины

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Так, мобилизованный россиянин Вадим Булатов 29 сентября прибыл в Коркинский военкомат.

30 сентября он сообщил, что он уже в Ростове. 2 октября Булатов сообщил, что он находится под оккупированным Луганском, а 4 октября сказал, что выезжает в оккупированный Херсон.

8 октября его родным сообщили, что Вадим погиб. Таким образом, со дня его призыва до смерти прошло 9 дней.

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