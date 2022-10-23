Мобилизованного из РФ ликвидировали в Украине через девять дней после призыва 5 23.10.2022, 11:58

1,664

Последним пунктом назначения россиянина был Херсон.

Россиянина мобилизовали и через 9 дней его родным уже сообщили о его гибели на войне против Украины

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Так, мобилизованный россиянин Вадим Булатов 29 сентября прибыл в Коркинский военкомат.

30 сентября он сообщил, что он уже в Ростове. 2 октября Булатов сообщил, что он находится под оккупированным Луганском, а 4 октября сказал, что выезжает в оккупированный Херсон.

8 октября его родным сообщили, что Вадим погиб. Таким образом, со дня его призыва до смерти прошло 9 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».