Мобилизованного из РФ ликвидировали в Украине через девять дней после призыва

Мобилизованного из РФ ликвидировали в Украине через девять дней после призыва5
- 23.10.2022, 11:58
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Последним пунктом назначения россиянина был Херсон.
Россиянина мобилизовали и через 9 дней его родным уже сообщили о его гибели на войне против Украины
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Так, мобилизованный россиянин Вадим Булатов 29 сентября прибыл в Коркинский военкомат.
30 сентября он сообщил, что он уже в Ростове. 2 октября Булатов сообщил, что он находится под оккупированным Луганском, а 4 октября сказал, что выезжает в оккупированный Херсон.
8 октября его родным сообщили, что Вадим погиб. Таким образом, со дня его призыва до смерти прошло 9 дней.