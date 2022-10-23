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«Скорее возвращайся в Беларусь, это твой дом»

  • 23.10.2022, 12:07
«Скорее возвращайся в Беларусь, это твой дом»

Интервью с японкой, которая в университете Токио преподает белорусский язык.

В начале этого учебного года у японских студентов появилась уникальная возможность изучать белорусский язык в университете Софии (Дзёти) в Токио. А преподает его Сиори Киосава — японка, которая еще 10 лет назад полюбила Беларусь.

Журналисты zerkalo.io поговорили с ней об изучении языка, любимых местах в Минске и восприятии 2020 года.

«Наш курс белорусского языка — большая редкость»

Как говорит сама Сиори, университет Софии — один из лучших частных вузов Японии. И именно там студенты в этом году изучают белорусский.

— Все это организовал профессор Синъичи Акияма, который здесь работает. Он специализируется на русской филологии, но интересуется также другимм славянскими языками и считает, что знание их будет полезно для студентов. Поэтому он сделал сравнительный курс славянских языков — вот в этом году выбрал белорусский и польский, — рассказывает Сиори. — То есть мои студенты уже хорошо знают русский язык, и мне с ними немного проще — не нужно преподавать с нуля.

На первую пару по белорусскому пришло почти 30 студентов. Для Японии это большая цифра — по опыту собеседницы, на занятия русским языком никогда не приходило более 17 учеников. Поэтому в первый день даже пришлось менять аудиторию.

— Профессор очень активно рекламировал эти занятия. Ведь такой возможности почти нет, и наш курс — большая редкость. В Японии в книжных магазинах и библиотеках даже не найдешь учебника по белорусскому языку. Мы издали один в 2016 году, но не на продажу — я, моя преподавательница и мой научный руководитель получили по 20−30 экземпляров, — объясняет собеседница. — Поэтому это действительно уникальная возможность! И людей не стало меньше, все продолжают ходить. Студенты очень увлечены и с большим интересом изучают язык, мне очень приятно!

«Знакомые и друзья меня, наверное, считают чудачкой»

Сиори Киосаве 34 года, она родилась в префектуре Нагано. Японка окончила аспирантуру, получила степень PhD. Сейчас она преподает в нескольких университетах.

Собеседница признается: начинала изучать языки с русского. Но на третьем курсе университета преподаватель рассказал ей о языковой ситуации в Беларуси. И тогда еще студентка Сиори решила узнать об этом побольше.

— Было интересно, что существует язык, но на нем разговаривает очень мало людей — что-то похожее на Ирландию. И я начала читать книги, статьи о Беларуси, а потом решила писать магистерскую диссертацию на тему языковой ситуации в Беларуси, — вспоминает она. — Когда я поступила в магистратуру, то получила возможность учиться в Беларуси в 2012 году. Там изучала и русский, и белорусский языки. Приехала, организовала кружок для всех желающих — мы изучали белорусский вместе. Затем решила продолжать свое исследование в аспирантуре, а потом уже стала преподавать. Сначала русский, с этого семестра — и белорусский. Наконец-то получилось официально, как предмет в университете!

На стажировке в Минске Сиори попыталась изучать украинский и польский вместе с белорусами.

— Было сложно, потому что ваши студенты все проходили очень быстрыми темпами (смеется). Поэтому эти языки я позже начала изучать самостоятельно. В этом году очень плотно взялась за украинский, так как это сейчас актуально, — рассказывает Сиори. — Знакомые и друзья меня, наверное, считают чудачкой, но матери и отцу я так часто рассказываю о Беларуси, что они уже сами заинтересовались. Время от времени даже спрашивают, что там происходит. И очень полюбили белорусские блюда. Особенно мама: мы с ней даже ходили в ресторан белорусской кухни в Токио.

Упомянув о ресторане, девушка перечисляет и свои любимые белорусские блюда. И на первом месте, как ни странно, оказались не драники.

— Мне нравится холодник — это мое любимое блюдо. Я впервые была в Беларуси летом, и меня почти сразу им угостили. Еще мне очень нравится бабка. Драники, конечно, вкусные, я даже сама их готовлю иногда, но не на первом месте! — со смехом добавляет собеседница.

«До сих пор мой белорусский не очень хорош, но стараюсь!»

— Когда я начала учить белорусский язык, то очень мало знала о самой стране. Но поняла, что именно через язык смогу быстрее познакомиться с вашей культурой, историей. Ведь по-японски не было почти ничего об этом! А язык — это такой хороший инструмент, чтобы приблизиться к стране, — считает девушка.

Сиори вспоминает: когда только начала учить славянские языки, целый месяц ушел на то, чтобы выучить кириллические буквы.

— Когда я начала учить белорусский, то через 9−10 месяцев могла ответить на вопросы, что-то рассказать. Правда, тогда еще с трудом. Самым сложным был предложный падеж, потому что там чередования типа «Няміга — Нямізе». И вообще, трудно было запоминать окончания. До сих пор мой белорусский язык не очень хорош, но я стараюсь! (смеется)

О стажировке в Минске девушка рассказывает отдельно. Город во время первого визита в 2012 году показался Сиори очень спокойным и тихим.

— Даже не верилось, что это столица, — говорит она. — Еще было очень интересно услышать белорусский язык. Но его было не так много, в метро и другом транспорте, например. Люди на улицах разговаривали по-русски, но когда я начала прислушиваться, то заметила, что они произносят слова с другим акцентом, есть свое белорусское произношение. А еще мне очень нравилось, когда люди разговаривали по телефону и в конце говорили: «Ну добранька, давай». Я сначала еще думала, что это что-то из русского, но нет!

Читает по-белорусски японка не очень много. Но у нее есть любимое произведение — стихотворение Рыгора Бородулина «Трэба дома бываць часцей».

— Лет 5−7 назад я увидела эти строки в аэропорту в Минске. Они меня очень впечатлили, потому что это как обращение к тем, кто уезжает: «Скорее возвращайся в Беларусь, это твой дом». Я так чувствую.

«Беларусь для меня — это вторая родина»

О Беларуси Сиори говорит кратко: это уже не просто зарубежная страна. И рассказывает: однажды она была на научной конференции по белорусистике в Лондоне. Чувствовала себя неловко, так как не владеет английским. Но благодаря тому, что там было много людей, владеющих белорусским, у японки было ощущение, будто она на родине.

— Когда я бываю в Минске, мне там очень уютно, знакомо. И люди такие вежливые, скромные. По-моему, в этом они похожи на японцев. Но, возможно, мне так кажется из-за моей любви к Беларуси, — рассуждает девушка.

Большинства мест нашей столицы, которые с любовью вспоминает собеседница, уже нет. Например, Сиори очень любила книжный магазин «Логвінаў», который до 2017 года располагался рядом с галереей «Ў». Впоследствии здание снесли.

— Там сотрудники разговаривали по-белорусски со мной, что мне очень нравилось. Еще филфак БГУ, так как я там проводила много времени, изучала белорусский. На нем там разговаривали и преподаватели, и студенты, что очень круто, — вспоминает Сиори. — Национальная библиотека мне тоже нравится, там очень удобно работать. Всегда, когда я бываю в Минске, еду или туда, или в университет. Еще любила ходить в Купаловский театр и смотреть спектакли. После 2020 года там уже ничего почти не показывают, из-за чего мне грустно. И универсам «Центральный»! Там мы часто встречались с белорусскими друзьями, могли выпить пива или чая, пообщаться. Внутри все так атмосферно, как-то по-белорусски.

Беларусь для меня — это вторая родина, которую я очень люблю. Почти каждый день о ней думаю. Но пока не могу всесторонне понять менталитет белорусов. Как и язык: знаю только его литературный вариант. Остается что-то непонятное, вроде диалектов, но меня, наоборот, это интересует, тянет к Беларуси, — объясняет японка.

«9−11 августа не могла поверить, что это происходит в Минске»

События 2020 года в Беларуси Сиори переживала так, будто была в стране. Читала новости, волновалась за своих знакомых и друзей.

— Когда началось насилие 9−11 августа, я сначала не могла поверить, что это все происходит в Минске. Что люди погибли. Было очень тяжело эмоционально. Очень переживала, следила за ситуацией. И вообще, мне было очень страшно за людей. Они хотели жить в стране, где могли бы сами что-то решать, хотели жить в той Беларуси, которой они ее видели. Некоторых моих знакомых арестовывали. Но, к сожалению, ситуация очень сложная. И до сих пор является большой проблемой, — говорит японка. — Сейчас уже все меньше говорят о Беларуси, а больше об Украине. Мне из-за этого тоже грустно. Проблема пока не решена, а внимания стало меньше.

Войну в Украине она также принимает достаточно близко к сердцу, называет все это страшной и большой трагедией для страны.

— С другой стороны, многие мои знакомые, которые здесь, в Японии, преподают русский язык, переживали и за жителей России, не могущих открыто высказаться против войны. И сейчас государство арестовывает там людей, как и в Беларуси. Это тоже страшно. Но для украинских людей это большая потеря. И материальная, и духовная, — рассуждает собеседница. — И для Беларуси все это трагедия — российская армия идет в Украину через ее территории. Очень трудно читать такие новости.

«Мне лично важно говорить о Беларуси»

— Для меня большое значение имеет то, что в университете в Японии наконец появились занятия белорусского языка. Кстати, это не единственное достижение: когда я очень давно делала кружок по изучению белорусского, один парень, Кэн Сибата, который тогда со мной преподавал язык в кружке, переводил стихи на японский. И он даже издал книгу стихов Богдановича в переводе! — делится девушка.

— Очень долго была такая ситуация, что, когда мы здесь, в Японии, говорили о восточнославянских языках и культуре, это почти всегда было о России. Но теперь начали обращать внимание на другие страны: Украину и Беларусь, — объясняет Сиори. — И, я считаю, нужно показывать, что есть эти страны, рассказывать об этой культуре с другой стороны. Мне лично нужно говорить об этом, для меня это важно. И занятия языком — первый шаг на этом пути.

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