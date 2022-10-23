Украинский генерал: Российские элиты пойдут на устранение Путина и переговоры 2 23.10.2022, 12:18

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Ситуация может «созреть» в течение 2-3 месяцев.

Если в Украине в течение двух-трех месяцев наступательные операции нашей армии будут очень успешными, то в России это серьезно ослабит президента Владимира Путина.

В таком случае в главе РФ разочаруется не только населения, но и возникнет недовольство среди элит, которые уже начинают сомневаться в целесообразности войны с Украиной, рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью obozrevatel.com.

«...Если наступательные операции будут иметь очень большой успех в течение 2-3 месяцев, это очень ослабит путинский режим и самого Путина…», - сказал собеседник.

По его мнению, в таком случае может возникнуть вопрос устранения нынешнего президента РФ и переговоров элит страны с украинскими и западными представителями насчет демилитаризации российской территории и выплат репараций Киеву.

Ранее российский оппозиционер Дмитрий Гудков прогнозировал, что в РФ возможны массовые протесты только после раскола местных элит.

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