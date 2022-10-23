Названы два налога, которые придется заплатить большинству белорусов до 15 ноября 8 23.10.2022, 12:40

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Сборы коснутся почти всех.

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, какие два налога до 15 ноября обязаны заплатить большинство жителей Беларуси.

Так, в МНС напомнили, что 15 ноября истекает срок уплаты имущественного и транспортного налогов в Беларуси. Большинство белорусов, у которых есть автомобиль или свое жилье должны заплатить налоги.

- Не позднее 15 ноября физлица в Беларуси должны уплатить авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также внести транспортный налог за 2021 год, - прокомментировали в МНС.

В ведомстве напомнили, что уплачиваются данные налоги на основании единого извещения, в котором отражены все объекты имущества, которыми владеет физлицо.

- Уплата данных налогов возможна любым удобным для плательщика способом, в том числе через ЕРИП, - заметили в министерстве.

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