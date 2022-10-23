закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы два налога, которые придется заплатить большинству белорусов до 15 ноября

8
  • 23.10.2022, 12:40
  • 10,086
Названы два налога, которые придется заплатить большинству белорусов до 15 ноября

Сборы коснутся почти всех.

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, какие два налога до 15 ноября обязаны заплатить большинство жителей Беларуси.

Так, в МНС напомнили, что 15 ноября истекает срок уплаты имущественного и транспортного налогов в Беларуси. Большинство белорусов, у которых есть автомобиль или свое жилье должны заплатить налоги.

- Не позднее 15 ноября физлица в Беларуси должны уплатить авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также внести транспортный налог за 2021 год, - прокомментировали в МНС.

В ведомстве напомнили, что уплачиваются данные налоги на основании единого извещения, в котором отражены все объекты имущества, которыми владеет физлицо.

- Уплата данных налогов возможна любым удобным для плательщика способом, в том числе через ЕРИП, - заметили в министерстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный