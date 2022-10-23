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Евродепутат Лагодинский: Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале

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  • 23.10.2022, 12:57
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Евродепутат Лагодинский: Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале

Диктатор в полной мере несет ответственность за военные преступления Кремля.

Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале против российских преступлений.

Об этом заявил на дебатах в Страсбурге евродепутат Сергей Лагодинский.

Видео дебатов опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Наши санкции против Путина и его режима должны быть в той же мере расширены против Лукашенко и его приближенных», - считает другой евродепутат Тонино Пицула.

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