Евродепутат Лагодинский: Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале 6 23.10.2022, 12:57

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Диктатор в полной мере несет ответственность за военные преступления Кремля.

Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале против российских преступлений.

Об этом заявил на дебатах в Страсбурге евродепутат Сергей Лагодинский.

Видео дебатов опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Наши санкции против Путина и его режима должны быть в той же мере расширены против Лукашенко и его приближенных», - считает другой евродепутат Тонино Пицула.

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