Евродепутат Лагодинский: Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале

Евродепутат Лагодинский: Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале6
- 23.10.2022, 12:57
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Диктатор в полной мере несет ответственность за военные преступления Кремля.
Для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале против российских преступлений.
Об этом заявил на дебатах в Страсбурге евродепутат Сергей Лагодинский.
Видео дебатов опубликовал телеграм-канал «Баста!».
«Наши санкции против Путина и его режима должны быть в той же мере расширены против Лукашенко и его приближенных», - считает другой евродепутат Тонино Пицула.