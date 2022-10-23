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Российские пропагандисты открыто призвали к мародерству перед сдачей Херсона

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  • 23.10.2022, 13:01
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Российские пропагандисты открыто призвали к мародерству перед сдачей Херсона

Из города предлагают вывезти даже останки князя Григория Потемкина-Таврического.

Российские пропагандисты призывают к разграблению Херсона, который вот-вот будет освобожден украинской армией. Соответствующий пост среди прочих опубликовал пропагандист Юрий Котенок, передает Диалог.UA.

В первую очередь, по мнению пропагандистов, Россия должна «эвакуировать» из украинского города объекты культуры.

Из Херсона они предлагают вывезти памятники, церковные ценности, ценные экспонаты музеев, театров, филармоний и библиотек, а также останки князя Григория Потемкина-Таврического.

Пост прокомментировал украинский журналист Денис Казанский в своем канале в Telegram.

«Российские военкоры наконец-то перестали писать ахинею про защиту русских и денацификацию и открыто стали призывать к грабежам и мародерству. Собственно, ради этого все и затевалось с самого начала. «Русский мир» - это всегда так, и никакого другого «русского мира» не бывает», - отметил он.

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