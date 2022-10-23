СМИ: Белорусских срочников отказываются увольнять после окончания службы

СМИ: Белорусских срочников отказываются увольнять после окончания службы7
- 23.10.2022, 13:07
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Солдатам заявляют, что они продолжат служить по «мобилизационному предписанию».
В Беларусь продолжают прибывать российские войска
Об этом сообщат пресс-служба лукашенковского Минобороны.
В то же время сегодня появилась информация, что белорусских солдат-срочников не хотят отпускать из армии после окончания срока службы.
Об этом сообщает ТГ-канал «За МКАДом».
Военное командование якобы предлагает им подписывать контракты для продолжения службы в армии, а всем, кто отказывается, поступают угрозы.
Солдатам заявляют, что они все равно продолжат служить по «мобилизационному предписанию».
Эту информацию подтвердили и журналисты «Радыё Рацыя» со ссылкой на свои источники.