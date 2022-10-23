СМИ: Белорусских срочников отказываются увольнять после окончания службы 7 23.10.2022, 13:07

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Солдатам заявляют, что они продолжат служить по «мобилизационному предписанию».

В Беларусь продолжают прибывать российские войска

Об этом сообщат пресс-служба лукашенковского Минобороны.

В то же время сегодня появилась информация, что белорусских солдат-срочников не хотят отпускать из армии после окончания срока службы.

Об этом сообщает ТГ-канал «За МКАДом».

Военное командование якобы предлагает им подписывать контракты для продолжения службы в армии, а всем, кто отказывается, поступают угрозы.

Солдатам заявляют, что они все равно продолжат служить по «мобилизационному предписанию».

Эту информацию подтвердили и журналисты «Радыё Рацыя» со ссылкой на свои источники.

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