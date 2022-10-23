Риши Сунак официально объявил о выдвижении на должность премьера Британии 2 23.10.2022, 13:12

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Политик назвал свои приоритеты в случае избрания.

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак официально объявил о выдвижении на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.

Об этом политик сообщил в Twitter.

Сунак заявил, что Британия сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом.

«Выбор, который наша партия сделает сейчас, решит, будет ли у следующего поколения британцев больше возможностей, чем предыдущее. Именно поэтому я желаю быть вашим следующим премьер-министром и лидером Консервативной партии. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и добиться успеха в нашей стране», - написал он.

Сунак стал вторым кандидатом, который официально баллотировался. Он уже заручился поддержкой более чем 100 депутатов. Первым кандидатом стала лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт.

Отметим, что на предыдущих выборах премьера Британии Сунак проиграл Лиз Трасс, которая подала в отставку.

Напомним, ранее кандидаты на должность премьер-министра Британии - бывший премьер Борис Джонсон и Риши Сунак проводили переговоры до поздней ночи.

По данным опроса, британцы считают именно Сунака наиболее подходящим кандидатом в премьер-министры.

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