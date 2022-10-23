Ливень из огня: вдоль трассы Бахмут-Лисичанск идут бои невиданной до сих пор интенсивности 3 23.10.2022, 13:20

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Украинские минометчики работают со снайперской точностью.

Вдоль автодороги Бахмут-Лисичанск идут интенсивные бои, мощность которых местные военные не припоминают, говорится в ТСН.

Сотни артиллерийских и танковых снарядов, мин, реактивных и авиационных ракет там взрываются с утра до ночи. На отдельных участках преимущественно артиллерийские дуэли, на других – в бой вступает пехота.

Даже кратковременное пребывание на поверхности здесь требует внимательно слушать пространство. «Грады» били, били танки, бил миномет! Все сюда летело. Это был, наверное, самый жаркий день, за все время еще столько не ложилось — враг бил из всего, что у него есть», — говорит военнослужащий-минометчик ВСУ Михаил.

После массированной артподготовки вблизи Бахмутского автодороги оккупанты устроили мощный штурм. «Было, что почти пробился к нам, но мы отбили назад свои позиции, заняли. И вот сейчас стоим, отбиваем дальше», – рассказывает под работу вражеской САУ Михаил.

Вражеские артиллерийские снаряды здесь взрываются несколько на минуту. Дальнобойные самоходные артустановки россиян выискивают украинскую арту. Снаряды перепахивают все, куда попадают. Спрятаться как можно глубже – максимально эффективный способ уберечься.

Бить же армию РФ помогает Украине полмира. «У меня вот танк, например, есть. Польскими снарядами стреляли. Мы, короче, стреляем всем Евросоюзом. Есть американские мины — каждая мина в тубусе. Советские мины — каждая мина в солидоле. На победу работают и те, и те», — показывают бойцы.

Ребята работают по принципу: каждая мина в цель! Пытаются лишний раз и не сжечь позицию, и прикрыть – в достаточном количестве пехоту. «Если враг идет в наступление, бывает что и 100 мин выходит в день. Бывает и 175, наибольшее количество было 175 у нас», — рассказывают военные.

Меткости, признаются минометчики, пытаются достичь чуть ли не снайперской. Но бывает на участке, что даже снайперских 82-миллиметровых минометных выстрелов бывает мало. В таких обстоятельствах к делу приобщаются украинская тяжелая артиллерия и авиация.

На Бахмутском направлении, признаются украинские воины, сейчас очень сложная ситуация, но они держат фронт и останавливаться на самой обороне, точно не собираются.

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