Минский таксист за 15 минут заработал на семье с детьми 40 рублей 12 23.10.2022, 13:24

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Как только машина тронулась, стоимость на таксометре начала расти с космической скоростью.

Вчера, 22 октября, на «Минск-Арене» был хоккей, «Динамо» обыграло «Локомотив» — 5:2. Счастливые болельщики разъезжались домой после матча. Кто на чем, многие на такси. Читательница onliner.by рассказала, что для нее с детьми такая поездка обошлась дорого: пришлось заплатить водителю более 40 рублей.

— Мы были на «Минск-Арене». Закончился хоккейный матч, и такси было не вызвать. Позвонили в службу 135: от арены до Каменной Горки нам озвучили стоимость в 17 рублей. У «Яндекса» при повышенном спросе было 15 рублей. Мы решили отъехать от арены и найти такси подальше. Ближайшим удобным местом для этого — был торговый центр «Замок», — рассказала корреспонденту читательница.

«Замок» наряду с вокзалом и некоторыми другими точками на карте города традиционно является излюбленным местом таксистов, работающих «от борта». От «Замка» увозил няню с ребенком «Саша 63 рубля». Казалось, что все это истории давно минувших дней, но они — истории — то и дело повторяются.

Нашей читательнице нужно было две машины, так как ехать собирались большой компанией: трое взрослых и трое детей (одному 3 года, двум другим — по 7 лет).

— Возле «Замка» стояло несколько машин. И один из водителей любезно сказал: я вас с детьми возьму — все ок. Мы еще удивились, что он захотел везти всех, так как рассчитывали брать два такси. Детских кресел в его машине не было — ни одного. Но он заявил, что официально является такси, поэтому может везти детей так, как хочет, — утверждает собеседница.

Вероятно, водитель имел в виду п. 178 Правил дорожного движения, определяющий то, как в легковом автомобиле нужно перевозить детей. Действительно, там сказано, что в автомобиле-такси допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования специальных удерживающих устройств.

Но есть же и другой пункт Правил — 181, — запрещающий перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Можно предположить, что в Mazda, куда садились пассажиры, только четыре посадочных места, кроме места водителя.

Зато, как рассказала наша читательница, машина была оформлена как такси: и плафон на крыше, и «шашечки» на бортах, и таксометр, и бейдж водителя, и информация о стоимости проезда на видном месте.

Это, впрочем, не уберегло пассажиров от неприятной для них ситуации.

— Еще до того, как мы сели в машину, я сказала водителю, что читала о таких поездках «от борта» и хочу выяснить стоимость. Он сказал, что стоимость посадки — 6 рублей, а дальше по таксометру. Мы уточнили стоимость за 1 км и все такое, но он сказал: «Не волнуйтесь, это не про меня», — вспоминает женщина.

Сели, поехали.

— Пока мы ехали, стоимость на таксометре росла с космической скоростью. В итоге мы не доехали до точки назначения, попросили высадить нас на остановке возле ProStore. Было около 40 рублей. Причем он остановился, а счетчик работал. На наши замечания водитель сказал, что это простой — мы же, дескать, стоим, не едем. В общем, счетчик работал, пока мы полностью не расплатились. И до момента получения сдачи, — говорит собеседница.

Как и положено, пассажиры получили чек на руки. Из него следует, что поездка длилась 14 минут. Сумма к оплате: 41 рубль 57 копеек.

— Водителю лет 50 или даже больше — взрослый. Мы с ним не ругались, весело распрощались. Убегали даже, чтобы еще за что-нибудь платить не пришлось. Все было дружелюбно. Хотя он слышал, что мы обсуждаем цифры на таксометре. Я сказала ему напоследок, что как раз про него, видимо, и читала в новостях, теперь вот рада была с ним проехать. Он, смеясь, ответил, что он не один такой, — добавила наша читательница.

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