Паника в Курской области: россияне уже построили две линии обороны 7 23.10.2022, 13:30

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И собираются возводить третью.

В Курской области России построили две линии обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия», - отметил он.

По его словам, работы по строительству усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.

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