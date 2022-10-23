Паника в Курской области: россияне уже построили две линии обороны

Паника в Курской области: россияне уже построили две линии обороны7
- 23.10.2022, 13:30
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И собираются возводить третью.
В Курской области России построили две линии обороны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия», - отметил он.
По его словам, работы по строительству усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.