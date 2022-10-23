закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Паника в Курской области: россияне уже построили две линии обороны

7
  • 23.10.2022, 13:30
  • 3,846
Паника в Курской области: россияне уже построили две линии обороны

И собираются возводить третью.

В Курской области России построили две линии обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия», - отметил он.

По его словам, работы по строительству усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный