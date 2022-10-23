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Приближается встреча, которой Путин боится больше всего

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  • Альфред Кох
  • 23.10.2022, 13:44
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Приближается встреча, которой Путин боится больше всего

Голову главы Кремля «принесут» Байдену на блюде.

Подошел к концу двести сорок первый день войны. Российские военные блогеры пишут о том, что ВСУ атакуют в направлении Сватово и бои идут в этот самый момент. А Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщают, что российские войска покидают Берислав и прилегающие к нему села.

Это, конечно, особенность этой войны, что информацию о действиях российской армии нужно получать из украинских источников, а об украинской - из российских.

Обе стороны при этом ужасно довольны собой и считают, что тем самым они умело дезинформируют противника. Хотя, на мой взгляд, это дурость несусветная. Кого они хотят обмануть? Ведь где свои и вражеские части находится самим генералам противоборствующих армий хорошо известно из данных разведки, аэрофотосъемки и от спутников.

То есть единственная жертва этой «маскировки» - это мы, обычные обыватели, которым приходится по крупицам собирать информацию из разных источников, чтобы составить целостную картину. И почему генералы вдруг решили, что у нас не должно быть этой целостной картины и почему это знание нас погубит - непонятно…

Но, так или иначе, вся информационная политика обеих армий в этой войне полностью соответствует известному выражению, что «первой жертвой на войне является правда».

Сегодня Путин опять обстреливал украинские города. И даже говорят, что этот обстрел был не менее разрушительным чем тот, что был 10 октября. Опять летели крылатые ракеты, искандеры и прочие кинжалы с калибрами. Ну и иранские мопеды, как без них?

Украинская ПВО вроде большую часть их сбила. Но, тем не менее, много русских ракет все-таки долетели до цели и причинили большой ущерб. Каков его масштаб - еще предстоит выяснить, но уже сейчас ясно, что он огромен.

Тем временем, Германия поставила Украине еще шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», доведя, тем самым их число до тридцати. Планируется в ближайшее время передать еще двадцать. «Гепарды» - это пока самое эффективное оружие против иранских дронов, поскольку специализируются именно на целях такого типа. Этот танк совмещает в себе РЛС по обнаружению цели и спаренную скорострельную пушку.

Я не знаю, сколько нужно «Гепардов», чтобы закрыть проблему этих мопедов, но думаю, Германия будет делать все, что от нее зависит. Всего у нас их было 94 штуки. Так что сами судите - много Германия отдала Украине или мало.

(Хочу, кстати, заметить, что в свое время Германия поставила Нидерландам 95 «Гепардов» (больше, чем себе). Поэтому даю наводку: просите у голландцев. Если они дадут вам хотя бы столько же этих ЗСУ, сколько дала Германия, то у Украины будет самый большой парк «Гепардов» в мире).

А вообще, что я могу сказать? Путинское «принуждение к миру» в самом разгаре. Сколько он будет в состоянии выдерживать этот темп обстрелов - неизвестно. Ясно одно: эта эскалация - крик отчаяния. Ему позарез нужен мир. Ему нужны хоть какие-то контуры договоренностей с Украиной и как можно быстрее.

Кириенко сегодня подтвердил, что дела у них плохи. Есть четкий признак того, что у Кремля все идет наперекосяк: они тогда начинают вызывать дух «народной войны». Так было при Сталине, так есть и теперь.

Но время работает против Путина. Прежде всего потому, что приближается саммит G-20 на Бали. А значит неминуема встреча Байдена и Си Цзиньпина. Товарищ Си сегодня стал неограниченным диктатором Китая. Но далось ему это непросто: он вынужден был продемонстрировать непреклонность в решении вопроса Тайваня.

Теперь ему нужно его решить во что бы то ни стало. Для него это стало вопросом номер один. Он сам себя загнал в этот тупик и теперь у него есть только один выход: «либо она идет со мной в ЗАГС, либо меня ведут к прокурору». Тайвань, ясное дело, в ЗАГС идти не хочет, но ключик к решению этой проблемы находится не у него, а у Байдена…

В сущности, Байден понимает, что отказавшись еще в 70-годах от дипломатического признания Тайваня и разменяв его на «дружбу» с Пекином, у США осталось не так много аргументов в защиту независимости Тайваня. К тому же США официально придерживаются доктрины «единого Китая». Поэтому и в Вашингтоне и в Пекине понимают, что решение, рано или поздно, будет все равно в пользу «единого» Китая. И нужно лишь найти приемлемую форму вхождения Тайваня в Большой Китай.

От Байдена в данном случае зависит лишь скорость, с которой эта интеграция будет происходить. Он может затормозить этот процесс, а может его ускорить. И именно об ускорении его и будет просить Си Цзиньпин. Ведь не смотря на воинственную риторику, товарищу Си меньше всего хочется получить войну с США, результат которой совершенно необязательно будет в пользу Пекина.

Плюс у США и Китая огромная взаимная торговля (755 млрд. долл.), прекращение которой поставит Китай на грань экономической катастрофы. (Чего нельзя сказать о торговле Китая и России). Поэтому если Байден поставит продолжение экономического сотрудничества и тайваньский вопрос в зависимость от поддержки Китая в решении «вопроса Путина», то это будет просто подарок для Си Цзиньпина. И он не задумываясь принесет Байдену голову Путина на блюде.

Надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что США совместно с Китаем могут быстро превратить банду Путина в группу лиц, сидящих на скамье подсудимых в Гааге?

Вот этой встречи и боится Путин. Поэтому и торопится. Поэтому и хочет побыстрее начать переговоры с Киевом. Поэтому и «принуждает» Украину «к миру» своими варварскими обстрелами. Наверняка он понимает, что для того, чтобы война в Украине не стала предметом разменов на встрече на Бали, нужно к этому времени ее хоть как-то завершить. Пусть временным перемирием, пусть соглашением о прекращении огня, пусть хотя бы согласием Зеленского на переговоры (даже если переговоры еще не начнутся).

Но, я надеюсь, что и в Киеве понимают это и не позволят Путина получить желаемое. Может я, конечно, и фантазирую, но я на эту встречу возлагаю большие надежды. И потом: почему Украина и весь Запад должны соглашаться на путинский мир, если наше дело правое? Я убежден, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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