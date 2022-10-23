В Гомеле дважды за сутки горел один и тот же дом 23.10.2022, 14:14

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Разница между происшествиями составила около 17 часов.

В Гомеле два раза за сутки загорелся один и тот же дом, об этом сообщает паблик в VK «ЧП Гомель». Разница между происшествиями составила около 17 часов.

Двухэтажный дом, который дважды загорелся, находится по улице Мичурина. Первый пожар здесь случился в субботу, 22 октября, примерно в 14.50. К приезду спасателей строение было охвачено огнем. Чтобы все потушить, спасателям понадобилось около часа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 23 октября, примерно в 8 утра дом загорелся снова. По информации «ЧП Гомель», спасатели рассматривают версию поджога.

По данным Гомельского областного управления МЧС, с 22 по 23 октября в области зарегистрировано три пожара, на которых повреждены два строения и одна единица техники.

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