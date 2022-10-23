Бойцы ВСУ сбили уже 273 иранских «Шахеда»
- 23.10.2022, 14:18
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Россия применяет против Украины две модификации дронов-камикадзе.
С начала 13 сентября, на сегодняшний день, украинские военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе «Шахед-136». В то же время, Россия применяет против Украины не только их.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
По словам Игната, Россия применяет против Украины две модификации «Шахедов» - 136 и 131. Последняя же меньше другой модели и имеет небольшую боевую часть. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.
В то же время украинские военные сбили еще 4 ударных дрона «Мохаджер-6». Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты.
«На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе - в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 «Шахедов-136», - заявил Игнат.