Источник в ЧВК «Вагнера»: До разгрома России под Херсоном остались «считанные сутки» 2 23.10.2022, 14:32

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Последствия для армии РФ необратимы.

Российские военные пропагандисты и так называемые «военкоры» открыто пишут, что Россия не имеет шансов удержать под своим контролем оккупированной Херсон и будет вынуждена покинуть город в течение нескольких ближайших суток.

Более того, военные источники РФ описывают ситуацию для российской армии под Херсоном как полную военную катастрофу, сообщает dialog.ua.

Один из крупнейших военных телеграм-каналов РФ GREY ZONE (связанные с ЧВК «Вагнер»), предупреждает о риске полного разгрома группировки российских войск, которая до сих пор находится на западном берегу Днепра.

Более того, GREY ZONE подчеркивает, что ситуация для Москвы в Херсонской области даже хуже, чем отступление из Харьковской области после прорыва в Балаклее. Россияне признаются, что у них нет никаких шансов на организованное отступление выживших российских подразделений на восточный берег Днепра.

«Думаю, всем понятно, что ситуация вокруг Херсона окончательно приобрела необратимые последствия, свершению которых остались считанные сутки. Вопроса только два: как отводить русских солдат с передовой на левый берег и как это все потом объяснить народу? Ситуация в какой-то мере даже хуже, чем в сравнении с отступлением из Харьковской области после прорыва к Балаклее. Осуществление организованного отвода войск первой линии фактически невозможно», - отмечено в сообщении.

Комментируя сложившуюся ситуацию, GREY ZONE отмечает, что ВСУ целенаправленно бомбили мосты через Днепр на протяжении последних месяцев, вызывая катастрофический кризис снабжения российской группировки через реку. В то же самое время российская сторона продолжает устраивать бессмысленные налеты иранских беспилотников на украинские города.

«Это, кстати, к вопросу того, что противник упорно три месяца бил по мосту, пока мы радуемся прилетам «Гераней», не влияющих ровным счетом ни на что», - отмечено в сообщении.

GREY ZONE акцентирует, что в сложившейся ситуации российская сторона может пойти на подрыв дамбы Каховской ГЭС. При этом, по его словам, для ВСУ взрывать плотину нет никаких причин, поскольку уже к весне Украина планирует наступление на Мелитополь.

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