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«Он такой тупой!»: оккупант не выбирает слов, ругая Путина

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  • 23.10.2022, 14:42
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«Он такой тупой!»: оккупант не выбирает слов, ругая Путина

Российские военные ненавидят Кремль за бессмысленные потери в войне.

Российских военных на войне их же командование классифицирует как «живое мясо». Оккупанты понемногу начинают осознавать это и комментируют такие действия.

Об этом свидетельствуют новые разговоры, перехваченные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Один из военных рассказал матери об отношении оккупантов к властям РФ. По его словам, у представителей Кремля недостаточно ума. Он также заявил, что военных бросили умирать.

В разговоре мать рассказывает своему сыну о том, как воевать против Украины забирают сыновей ее подруг.

«Как меня бесит это тупое правительство! Он такой тупой! Просто я в шоке», – комментирует слова матери оккупант.

На это женщина ему отвечает, что «по телефону ничего не надо говорить». Сын говорит, что не боится говорить против власти, и ему безразлично, если попадет в тюрьму, «все равно не нравится».

Он также жалуется на то, что РФ «отдала» Украине Изюм, в боях за который полегли 20 000 оккупантов.

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