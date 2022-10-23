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Ролик с коровой из Жлобина покорил TikTok

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  • 23.10.2022, 14:59
  • 9,484
Ролик с коровой из Жлобина покорил TikTok

За день его посмотрели более 5,4 миллионов раз.

Видео с белорусской коровой, переходившей улицу по зебре, покорило TikTok. За день его посмотрели более 5,4 миллионов раз. На нем прекрасно все — поведение животного, внимательность водителей и любовь хозяйки к своей буренке.

Когда именно было снято это видео, не ясно, но судя по комментариям, все происходит в Жлобине. На кадрах корова, которая стоит рядом с переходным переходом. Заметив ее, водители снижают скорость.

По словам автора видео, каждый день одна из местных женщин выводит на пастбище свою корову. Когда животное хочет домой, подходит к пешеходному переходу и зовет хозяйку. И без нее никуда не идет.

@yunna.777

♬ оригинальный звук - Юнна

— Сегодня она простояла минут семь. Насколько умное животное, — говорит автор видео.

Чуть позже в кадре появляется хозяйка. Она подходит к буренке, и они вместе шагают домой. А еще видно, как по пути женщина целует замешкавшуюся корову.

В этом видео столько милоты, что его не только активно смотрят, но и комментируют. За сутки под постом уже более пяти с половиной тысяч комментариев. Причем, от людей из разных стран. «Захотелось себе корову завести», — написала одна из пользовательниц. «Наверное, у нее и молоко вкусное», — предположила вторая. «Чуть не заплакал, думая, что ее не пропускают», — пожаловался третий.

Немало добрых слов досталось в комментариях и водителям. «Молодцы, у нас даже людям так не останавливаются», — написала одна из девушек.

И, конечно же, люди шутили. «Это новая разработка фотофиксации», — предполагали одни. «Корова-полицейский», — говорили другие. Кто-то интересовался, где эту буренку можно купить, а кто-то предлагал на ее примере объяснять детям, как правильно вести себя на дороге.

— Видео в детский сад надо отправить, чтобы [показать детям, что] даже животные не переходят дорогу без взрослых, — отметил один из пользователей.

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