Вызывайте санитаров Андрей Пионтковский, «24 канал»

23.10.2022, 15:05

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Горе побежденному диктатору.

Российско-украинская война – во многом война одного человека. И для анализа ее перспектив необходимо прежде всего понимать мотивацию этого человека.

В годы подготовки к войне и в течение ее активной фазы она не раз видоизменялась. Сейчас он предельно сфокусирован на одной всепоглощающей его задаче. Он отчаянно сражается за свою жизнь.

Россия стратегически проиграла войну. Украина превосходит противника на конвенционном уровне. Беспредельно выше мотивация ее воинов. С каждым новым траншем военной помощи растет технологическое превосходство украинской армии. Запад осознал, что Украина сегодня является лидером Свободного мира, который героически борется за его безопасность.

Ядерный шантаж, на который так рассчитывал диктатор, был решительно отвергнут, несмотря на все усилия огромной клаки кремлевских агентов и полезных буржуазных идиотов: всех этих масков, макронов, меркелей, трампов, обам и прочей нечисти.

«Добрый» русский народ на протяжении своей героической истории не только прощал своим вождям любые самые чудовищные преступления как против него самого, так и против иных «братских» народов, но и с энтузиазмом возвеличивал этих маньяков, если их преступления приводили к «военной победе». Но горе побежденному диктатору.

Даже самая эффективная в мировой истории пропагандистская машина не сможет бесконечно превращать в массовом сознании военные поражения в жесты доброй воли, перегруппировки соединений и выравнивания фронтов. Неотвратимое в рамках военной логики освобождение ЗСУ Херсона станет триггером обрушения карточного домика политической системы путинской Дзюдохерии. Диктатор потеряет власть. И с нею вскоре – и жизнь.

Значит, неизбежное в реале освобождение Херсона ни в коем случае не должно произойти в информационном пространстве.

Да, российские оккупанты покинут правый берег Днепра. Но это незначительное событие будет смыто (в буквальном смысле этого слова!) в сознании российского обывателя гораздо более масштабным драматическим инфоповодом – техногенной катастрофой европейского масштаба. «Киевские людоеды» взорвут дамбу Каховской ГЭС. Тысячи людей погибнут, город будет разрушен. Это новое чудовищное преступление «украинских неонацистов» потребует жестокого возмездия их городам силами «наших славных воздушно-космических сил».

Предъявленный телепиплу палач Алеппо генерал-олигофрен Суровикин прорычал нам по слогам с телесуфлера контуры этого «непростого решения».

Сколько таких многоходовочек провернули Путин с верным Патрушевым, начиная с взрывов домов осенью 1999 года, приведших их к власти, с которой сегодня спустя 23 года ему так страшно расставаться.

«Непростое решение» не спасет Россию от поражения в войне. Но наш «герой» оперирует сейчас в режиме «мне бы день простоять да ночь продержаться». Чтобы не выволокли его в эту самую ночь за шиворот из бункера, как его старого знакомца генсека Ху со съезда.

Нарратив военного поражения будет вытеснен из массового сознания на какое-то время новой наркотической дозой комплекса жертвенности – возмездия. Но дозу придется все время увеличивать, прикрываясь телами сотен тысяч обреченных мобиков.

Р.S. Пора, наконец, мировому сообществу действительно путин verstehen. Он – не шахид. Он страстно фанатично ненавидит Украину, делал и продолжает делать все, чтобы разрушить украинское государство и уничтожить украинский народ. Но сегодня другая страсть доминирует в сознании этого не-человека. Он хочет жить. Единственный, кто может гарантировать ему жизнь, – это товарищ Си.

12 лет назад в гораздо более вегетарианские времена я предлагал мягкую концепцию гуманитарной эвакуации на Запад лидера нации – «Воровской пароход». Сегодня эффективен может быть только «Санитарный самолет», эвакуирующий пациента на продолжительное лечение в один из закрытых центров традиционной китайской медицины.

Андрей Пионтковский, «24 канал»

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