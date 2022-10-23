Иранских инструкторов дронов-камикадзе перевезли в Беларусь

Иранских инструкторов дронов-камикадзе перевезли в Беларусь7
- 23.10.2022, 15:17
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Теперь они координируют удары Shahed-136 по Украине из Гомельской области.
Иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они учат российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления.
«В селе Микуличи в Гомельской области замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.
По информации от белорусских партизан, эти инструкторы координировали запуски БПЛА Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областей Украины», - говорится в сообщении.
Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. Оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.