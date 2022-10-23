Российская пропаганда «прокололась» и выдала очередную провокацию Кремля 4 Александр Коваленко, site.ua

23.10.2022, 15:26

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Примитивный механизм снова заскрежетал.

Несколько дней назад мы все с вами смеялись с выступления одного из российских оккупантов на дешевом российском ток-шоу, который рассказывал не особо обремененным мыслительными процессами зрителям, что Украины готовила «суррогатную» бомбу, для удара по россии. Что этот деятель подразумевал под «суррогатной» бомбой, только ему одному известно, но то, что сей российская пропаганда, всеми имеющимися ресурсами в один момент стали ретранслировать фейк о некой угрозе применения Украиной «грязной» бомбы – это настораживает.

Сегодня, 23 октября, практически одновременно основной пул российских СМИ федерального уровня (РИА Новости, Russia Today, Известия) и десятки вспомогательных (URA.RU, РИА ФАН, и т.д.), стали распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением «грязной» бомбы.

Важно подчеркнуть, что распространяют эту новость одновременно информационные ресурсы, которые контролируются как ФСБ, так и ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). То есть, это не ИПСО какой либо одной силовой структуры, а общего порядка, что особо привлекает к нему внимание.

Не исключено, что в планах российских оккупантов состоит некий террористический акт, в котором они будут изначально обвинять украинские власти, мол это они утроили, для дискредитации России.

В условиях тотального фиаско в зоне боевых действий и невозможности влиять на ситуацию другим путем, кроме как террором гражданского населения Россия не может применять иных методов давления на власти Украины, кроме как террористические. Но это уже привело к тому, что Россия, негласно, но считается страной спонсором терроризма. А еще один опрометчивый шаг этот статус за ней может закрепить уже гласно.

За весь период полномасштабного вторжения в Украину Россия уже не единожды пыталась обвинить нашу страну в своих же преступлениях, что является примитивной методикой самоотбеливания. Но другой, у примитивной российской пропаганды, основанной на нацистских практиках, лишь немного видоизмененных в период СССР, у них попросту – нет.

А потому, не исключено, что данная массовая рефлексия российских информационных площадок, может быть следствием подготовки к некоему террористическому акту, который без внимания международной общественности не останется. Именно поэтому, примитивный пропагандистский механизм снова заскрежетал.

Александр Коваленко, site.ua

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