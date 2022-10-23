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H&M уходит из Беларуси: где можно купить до 31 октября последние товары

  • 23.10.2022, 15:35
  • 1,204
H&M уходит из Беларуси: где можно купить до 31 октября последние товары

После распродажи бренд планирует окончательно покинуть белорусский рынок.

Магазин H&M в минском торговом центре Galleria Minsk планирует завершить работу 31 октября, пишет myfin.by.

После того, как магазин 31 октября закроется, оставшиеся товары продолжат распродавать в магазине H&M, расположенном в торговом центре Palazzo.

Шведский бренд возобновил свою работу в Беларуси 19 сентября. До этого компания брала продолжительную паузу.

Представители бренда замечали, что магазины H&M в Беларуси планирует работать, пока все товары не будут окончательно распроданы. После этого бренд окончательно уйдет из Беларуси.

Всего в Беларуси три магазина бренда H&M: два в Минске и один в Гродно.

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