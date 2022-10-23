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Грузинский легион успешно штурмовал опорный пункт россиян

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  • 23.10.2022, 15:47
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Грузинский легион успешно штурмовал опорный пункт россиян

Под ювелирным огнем бойцов Грузинского легиона оккупанты в панике бежали.

Воины Грузинского национального легиона Вооруженных сил Украины продемонстрировали успешный удар по врагу. В результате были ликвидированы 16 оккупантов.

Соответствующее видео защитники распространили в сети. Запись показывает штурм опорного пункта захватчиков при поддержке танка.

Под ювелирным огнем бойцов Грузинского легиона оккупанты в панике бежали, часть из них погибла.

Грузинский национальный легион был основан в 2014 году добровольцами-грузинами и участвовал в войне с Россией на стороне украинцев.

В 2016 году он вошел в состав ВСУ, в частности в 25 батальон «Киевская Русь» 54-й отдельной механизированной бригады.

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