Грузинский легион успешно штурмовал опорный пункт россиян

Грузинский легион успешно штурмовал опорный пункт россиян1
- 23.10.2022, 15:47
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Под ювелирным огнем бойцов Грузинского легиона оккупанты в панике бежали.
Воины Грузинского национального легиона Вооруженных сил Украины продемонстрировали успешный удар по врагу. В результате были ликвидированы 16 оккупантов.
Соответствующее видео защитники распространили в сети. Запись показывает штурм опорного пункта захватчиков при поддержке танка.
Под ювелирным огнем бойцов Грузинского легиона оккупанты в панике бежали, часть из них погибла.
Грузинский национальный легион был основан в 2014 году добровольцами-грузинами и участвовал в войне с Россией на стороне украинцев.
В 2016 году он вошел в состав ВСУ, в частности в 25 батальон «Киевская Русь» 54-й отдельной механизированной бригады.