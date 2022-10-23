В Беларуси тайно готовят прикрытие для боевой подготовки мобилизованных россиян 23.10.2022, 15:55

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Российские военные продолжают пребывать в нашу страну.

Развертывание «региональной группировки» войск - прикрытие для боевой подготовки мобилизованных из РФ в Беларуси. Этого не скрывают даже военные пропагандисты. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на белорусские телеграмм-каналы.

В частности, пропагандистка ВоенТВ в эфире одной из программ рассказала о «планах нападения НАТО на Беларусь с применением ядерного оружия» и о развертывании «региональной группировки войск» как «вынужденной степени сдерживания». Пропагандистка также раскрыла, чем именно будут заниматься российские военные, которые продолжают прибывать в Беларусь: «Чем будет заниматься РГВ на территории нашей страны, уже известно: плановой боевой подготовкой».

Утром Минобороны РБ опубликовало очередной фотоотчет о прибытии эшелона с российскими «военными». Внешний вид россиян и их различная форма (в частности с неуставными «гражданскими» элементами одежды) указывает на то, что это «мобики», а не регулярные части ВС РФ.

«Таким образом, уже никто и не скрывает, что цель развертывания «региональной группировки войск» в РБ - это подготовка на полигонах подготовки большого количества мобилизованных в РФ). «Региональная группировка» в этом случае выполняет функцию юридического оформления заезда российских военных, а также создания дополнительной напряженности на границах РБ с Украиной и странами ЕС/НАТО», - констатируют наблюдатели.

Как сообщается, дополнительным свидетельством этой теории является отсутствие на эшелонах с «мобиками» тяжелой бронетехники. Пока отмечалась лишь автомобильная техника (для обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях), а также специальная техника понтонно-мостового подразделения, которую могли стянуть для учений. Также стоит отметить, что российские военные прибывают на военные полигоны в северных и центральных регионах РБ, а не к границам с Украиной.

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