Шведские ученые обнаружили древний уникальный амулет «Молот Тора» 23.10.2022, 16:01

Его называют единственным в своем роде.

Археологи во время раскопок нашли амулет «Молот Тора» эпохи викингов в юго-западной провинции Швеции Халланд. Его называют «единственным в своем роде». Об этом сообщили в Arkeonews (перевод - apostrophe.ua).

Амулет был обнаружен на месте раскопок вблизи жилой застройки неолита и железного века. В скандинавской мифологии молот, служащий основой для амулета, известен как «Mjölnir»: Тор использовал его, чтобы защитить свой дом, Асгард, от великанов.

Амулет датируется концом 10-го века, его длина – 3 сантиметра, а отлит он из свинца в стилизованной форме, демонстрирующий молот Mjölnir, изготовленный гномами Тора. В нем есть отверстие, через которое продевали шнурок, чтобы его носить как кулон. На одной стороне головки молотка выгравирован узор переплетения.

Torshammare by kmh3d on Sketchfab

Археологи полагают, что молот носили на шее как защитный амулет. Он ассоциировался с защитной силой в эпоху викингов из-за его статуса оружия одного из сильнейших скандинавских богов.

Это были популярные аксессуары времен викингов, которые носили как амулеты, предназначенные для защиты от зла, используя силу Тора.

Район Галланда, в котором нашли амулет «Молот Тора», начал обращаться в христианство в то время, когда этот носили. Подобный кулон имел религиозное значение – он был безоговорочным символом привязанности к Сидрам (что означает «старый способ», то есть традиционные нордические боги), а не новый путь христианства.

Музеологи сейчас хранят редкий артефакт эпохи викингов, по словам Пер Враннинг из Kulturmiljö Halland. Ученые начнут исследовать металлический состав объекта по завершении этих начальных методов реставрации. Подобные артефакты часто посеребряли или золотили, но ученые не будут знать, был ли этот артефакт покрыт или нет, пока не завершится реставрация.

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