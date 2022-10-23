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Полк Калиновского: Мы бьем врага на южных и восточных границах Украины, и будем бить кого угодно на северных

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  • 23.10.2022, 16:20
  • 4,424
Полк Калиновского: Мы бьем врага на южных и восточных границах Украины, и будем бить кого угодно на северных

У «калиновцев» есть свои «гостинцы» для российских солдат.

- Пока кто-то объявляет о создании совместной группировки с россиянами и встречает прибывающих в Беларусь российских солдат с оркестром и хлебом-солью, у нас есть свои гостиницы для оккупантов, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

Мы бьем врага на южных и восточных границах Украины, и будем бить кого угодно на северных!

Ведь за нами правда, за нами сила, за нами весь цивилизованный мир.

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