Полк Калиновского: Мы бьем врага на южных и восточных границах Украины, и будем бить кого угодно на северных 7 23.10.2022, 16:20

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У «калиновцев» есть свои «гостинцы» для российских солдат.

- Пока кто-то объявляет о создании совместной группировки с россиянами и встречает прибывающих в Беларусь российских солдат с оркестром и хлебом-солью, у нас есть свои гостиницы для оккупантов, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

Мы бьем врага на южных и восточных границах Украины, и будем бить кого угодно на северных!

Ведь за нами правда, за нами сила, за нами весь цивилизованный мир.

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