Жители Крыма в панике массово избавляются от недвижимости 7 23.10.2022, 16:32

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Цены на жилье на аннексированном полуострове упали.

Риэлторы в оккупированном Крыму жалуются, что цены на жилье на аннексированном полуострове упали. Среди причин - развязанная Россией полномасштабная война против Украины, передает «Радио Свобода».

- Да, «военная операция», у нас цены просели по рынку: и загородный тип недвижимости, и вторичный. Цена снижается. Началась «военная операция», и покупатели, во всяком случае с материка (мы материком называем все, что за Крымским мостом, потому что мы на полуострове находимся) – покупателей стало в разы меньше в связи с транспортной недоступностью, - говорит риелтор Наталья Андреева.

А некоторые утверждают, что стоимость «квадрата» жилья в аннексированном Крыму повысилась из-за появления в продаже элитных домов. Такой тип недвижимости, как говорят риэлторы, сейчас покупают россияне, которые не могут теперь поехать в Европу.

- Европа закрывается. И вот очень много есть людей в России, которые теперь начинают высматривать Крым в качестве альтернативы, – говорит риелтор Сергей и добавляет, что существует «закрытый» рынок для таких покупателей, которые не хотят афишировать свои данные.

А вот журналисты пророссийского издания ForPost называют «ценопадом» крымские цены на недвижимость.

Председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь утверждает, что из-за войны заметно увеличилось желающих продать жилье в оккупированном Крыму и вывести оттуда деньги.

Журналисты «Радио Свобода» промониторили популярные сайты, и если весной на сайте «Авито» было около 10 тысяч предложений по Крыму, то осенью – более 15 тысяч таких объявлений.

На сайте «Мир квартир» весной было 19 тысяч объявлений, а на начало октября их уже – более 28 тысяч.

А участники севастопольских форумов открыто пишут, что смысла покупать недвижимость в оккупированном Крыму в нынешних условиях нет.

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