Что белорусам посмотреть и чему удивиться в Гольшанах 1 23.10.2022, 16:48

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Вариант путешествия одного дня.

В это раз мы направимся в местечко Гольшаны, где находиться прототип знаменитого «Чорнага замка Альшанского» из одноимённого романа выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича. Кроме фортеции, здесь можно увидеть еще много чего интересно, пишет журналист intex-press.by Николай Пастухов.

Как добраться

Проще всего приехать в Гольшаны на собственном автомобиле. Через местечко проходит дорога Р48 «Ворона—Ошмяны—Юратишки—Ивье», так что по гравейкам вам ездить не придется.

Что посмотреть

Гольшаны впервые упоминаются в летописях в 1280 году. В первые века своего существования местечком владели князья Гольшанские. Из этого рода происходит Софья Гольшанская — жена великого князя литовского и короля польского Ягайло, родоначальница знаменитой династии Ягеллонов, правившей во многих странах Восточной и Центральной Европы.

После Гольшанских местечком владел знаменитый род Сапегов. Именно они возвели на месте прежнего деревянного замка каменный. Внешне он чем-то напоминал Мирский замок и являлся одна из резиденций Сапегов. У этого замка непростая судьба – он неоднократно разрушался во время войн и перестраивался. Его хозяева также довольно часто меняться. Дошло до того, что в 1880 году тогдашний владелец замка по фамилии Горбанёв начал взрывать башни и стены, а кирпич продавать на постройку корчмы…

До Первой Мировой Войны в замке еще жили люди, поэтому, за его состоянием хоть как-то следили. После Второй Мировой войны жилые помещения замка были разобраны на кирпичи для строительства колхозных зданий. Сам замок продолжал разрушаться. Видимо своим гнетущим видом утраченного величия он произвел впечатления на великого белорусского писателя Владимира Короткевича, который увековечил фортецию в своем романе «Чорны замак Альшанскі».

Ренессанс Гольшанского замка начался лишь после 2016 года, когда его включили в список объектов, расходы на сохранение которых могут финансироваться из республиканского бюджета. В 2018 году началась реконструкция замка, в 2021 году произошло торжественное открытие Северной башни, в которой сейчас расположены экспозиции, где даже есть «прывіды Чорнага замка».

Глядя на это, верится, что лучшие времена замка в Гольшанах еще впереди. Реконтрукция и раскопки здесь продолжаются и теперь.

Также в центре Гольшан распологается еще одна жемчужина – монастырь и костел Святого Иоанна Крестителя. Святыня была построена на средства Павела Стефана Сапеги на фундамента бывшего кальвинстского сбора.

В 1770 году костел был почти полностью перестроен в модном тогда барочном стиле. С тех пор данный храм является настоящим украшением Гольшан, а также имеет привлекательную для туристов легенду о «Белой даме».

Якобы для «укрепления стен» здесь была замурована живьем молодая девушка, и с тех пор якобы в стенах монастыря и костела иногда появляется призрак невинно убитой. Насчет призрака внутри храма мы не уверены, но то, внутри костел впечатляет своей красотой – это факт.

В центре местечка также очень стильно смотрится старинная жилая застройка и торговые ряды. Тут прямо витает дух средневековья ВКЛ с его еврейским колоритом.

Если немножко пройтись от центра в сторону замка можно увидеть Свято-Георгиевскую православную церковь, построенную в 1901 году в псевдо-византийском стиле.

Где перекусить

В центре местечка, на месте бывших торговых рядов есть несколько точек общепита рассчитанных на заезжих туристов. Здесь нет экзотических блюд. Зато в одной из столовых можете найти огромный и испеченный там же чебурек за 2,5 рубля.

Где зачекиниться в инстаграм

Выбор фотозон разнообразен: это и легендарный замок, и стильный барочный костел, и старинная застройка в центре Гольшан. Так что большое количество сториз вам обеспечено.

Итог

Гольшаны – очень атмосферное белорусское местечко. Поэтому, если вы хотите почувствовать аутентичную местечковую Беларусь, про которую так восторженно писал Короткевич – смело езжайте в Гольшаны. Море впечатлений вам будет обеспечено!

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