Бои возле Бахмута: военный эксперт назвал два момента, свидетельствующие об успехах ВСУ 1 23.10.2022, 16:59

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Украина уже 242-й день героически противостоит полномасштабному вторжению войск РФ.

В локации Бахмута всё очень непросто, но есть позитивные тенденции. Об этом написал украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Так, по словам эксперта, во-первых, российские оккупанты всё больше сосредотачивают артиллерийский огонь не столько по позициям ВСУ, сколько по самому Бахмуту.

- Мне скажут, что тут позитивного? И будут правы... На первый взгляд ничего. Но это на первый взгляд. Оккупанты всегда начинают наращивать террор гражданского населения и усиливают удары и уничтожение гражданской инфраструктуры, когда на фронте у них патовая ситуация, - объяснил Коваленко.

Он отметил, что в ближайшие недели в Бахмуте будет очень тяжело.

- Тяжелее даже чем было до того. Причём, основной удар будет приходиться именно по гражданским. Но это признак конвульсий оккупантов и неизбежного их поражения, - отметил он.

Во-вторых, по словам Коваленко, позитивным моментом является то, что в районе Бахмута начинает расширяться серая зона.

- Причём, серой зоной становятся участки ранее контролировавшиеся РОВ (российские оккупационные войска — прим.). И даже не столько РОВ, сколько их дырявой псевдо-элитой «Вагнер». То есть, они физически не могут их удерживать и вынуждены отходить. Не могут удерживать те, кто лучше остальных и кому это удержание не могут полноценно обеспечить. И это весьма многообещающе, - уверен эксперт.

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