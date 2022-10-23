закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бои возле Бахмута: военный эксперт назвал два момента, свидетельствующие об успехах ВСУ

1
  • 23.10.2022, 16:59
  • 3,630
Бои возле Бахмута: военный эксперт назвал два момента, свидетельствующие об успехах ВСУ

Украина уже 242-й день героически противостоит полномасштабному вторжению войск РФ.

В локации Бахмута всё очень непросто, но есть позитивные тенденции. Об этом написал украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Так, по словам эксперта, во-первых, российские оккупанты всё больше сосредотачивают артиллерийский огонь не столько по позициям ВСУ, сколько по самому Бахмуту.

- Мне скажут, что тут позитивного? И будут правы... На первый взгляд ничего. Но это на первый взгляд. Оккупанты всегда начинают наращивать террор гражданского населения и усиливают удары и уничтожение гражданской инфраструктуры, когда на фронте у них патовая ситуация, - объяснил Коваленко.

Он отметил, что в ближайшие недели в Бахмуте будет очень тяжело.

- Тяжелее даже чем было до того. Причём, основной удар будет приходиться именно по гражданским. Но это признак конвульсий оккупантов и неизбежного их поражения, - отметил он.

Во-вторых, по словам Коваленко, позитивным моментом является то, что в районе Бахмута начинает расширяться серая зона.

- Причём, серой зоной становятся участки ранее контролировавшиеся РОВ (российские оккупационные войска — прим.). И даже не столько РОВ, сколько их дырявой псевдо-элитой «Вагнер». То есть, они физически не могут их удерживать и вынуждены отходить. Не могут удерживать те, кто лучше остальных и кому это удержание не могут полноценно обеспечить. И это весьма многообещающе, - уверен эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный