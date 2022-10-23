Какие изменения в ПДД вступят в силу с 27 октября 23.10.2022, 17:07

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Нововведения также касаются велосипедистов и пешеходов.

Свое место в ней заняли средства персональной мобильности (СПМ), новации также коснулись велосипедистов, пешеходов, нюансов проезда кольцевых перекрестков. О главных изменениях напоминает инспектор ГАиП ГАИ УВД облисполкома Алина Андросюк.

На двух колесах

Какие средства передвижения по новой редакции ПДД приравниваются к велосипеду и что из этого следует?

– К велосипеду приравниваются аналогичные по конструкции транспортные средства, имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью, не превышающей 0,25 кВт в режиме длительной нагрузки, и максимальную конструктивную скорость движения (определенную его технической характеристикой) не более 25 км/ч либо иной двигатель с аналогичной характеристикой. Лицо, управляющее данным средством, должно соблюдать Правила дорожного движения, предусмотренные для велосипедистов.

Как изменилось понятие велодорожки и что такое «велосипедный переезд»?

– Велосипедная дорожка – это обособленная дорога либо выделенный конструктивно или с помощью линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, предназначенные для движения велосипедистов и пешеходов, передвигающихся с использованием средств персональной мобильности, обозначенные дорожными знаками «Велосипедная дорожка», «Велосипедная и пешеходная дорожка» и (или) дорожной разметкой 1.29 либо 1.31 соответственно. Велосипедная дорожка может обозначаться зеленым цветом.

Велосипедным переездом является участок проезжей части, предназначенный для движения велосипедистов и пешеходов, передвигающихся с использованием СПМ, через проезжую часть дороги и обозначенный дорожными знаками «Велосипедный переезд» и (или) горизонтальной дорожной разметкой.

Что изменилось в правилах движения на велосипедах и мопедах?

– Движение велосипедистов по проезжей части вне зависимости от наличия велосипедной дорожки, обочины, тротуара или пешеходной дорожки может осуществляться не далее 1 метра от ее правого края в один ряд либо в ходе учебно-тренировочного процесса в случае сопровождения автомобилем прикрытия. При этом движение велосипедистов допускается в два ряда, но не более 10 велосипедистов в группе.

При движении по дороге в темное время суток вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (за исключением движения по велосипедной дорожке).

Велосипедист обязан пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При пересечении проезжей части дороги велосипедист вправе не спешиваться. При этом он должен заблаговременно снизить скорость движения и пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода.

При движении на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора велосипедист имеет преимущество перед другими транспортными средствами.

Движение на мопеде должно осуществляться по проезжей части дороги не далее 1 метра от ее правого края. При этом выезд далее 1 метра от правого края допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота, а также в случаях, когда полоса движения предназначена только для поворота направо.

Как изменились права и обязанности пешеходов?

– Пешеход, как и прежде, имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, велосипедному переезду (в случае движения на СПМ), а также по регулируемому пешеходному переходу, велосипедному переезду (в случае движения на СПМ) при разрешающем сигнале регулировщика или светофора. При движении по наземному пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин лица, передвигающиеся на СПМ, а также на роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, должны двигаться со скоростью идущего шагом пешехода.

Запрещается при выходе на проезжую часть дороги и движении по ней совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения.

При использовании средств персональной мобильности запрещается двигаться со скоростью более 25 км/ч, находиться в состоянии опьянения, перевозить других лиц вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией средства персональной мобильности, не держаться за руль (при его наличии). Использование СПМ лицами до четырнадцати лет разрешено только в пешеходных и жилых зонах.

На четырех колесах

Какие новые права и обязанности появились у водителей?

– Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ документы, подтверждающие правомерность установки опознавательного знака «Инвалид» при его наличии на транспортном средстве. Исключение сделано только для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Водитель перед перевозкой пассажира на мопеде, мотоцикле (кроме бокового прицепа к мотоциклу) обязан убедиться, что пассажир не находится в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Если пассажир находится в одном из таких состояний, то его перевозка запрещена. Запрещается также перевозить детей до 12 лет на мотоцикле, мопеде, в том числе в боковом прицепе к ним.

Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными, не предусмотренными конструкцией транспортного средства, устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой.

Могут ли сотрудники ГАИ требовать от пассажиров «дунуть в трубочку»?

– Да. По требованию сотрудника ГАИ пассажир мотоцикла, мопеда (кроме бокового прицепа к мотоциклу) должен пройти в установленном порядке проверку (освидетельствование) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Отказ от проведения освидетельствования, как и в случае с водителями, приравнивается к нахождению в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В новой редакции ПДД узаконили «правило двух полос»?

– Да. Понятие «преимущество» в новой редакции правил изменилось. Теперь оно означает право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения. Преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и приближающимся пешеходом (в момент пересечения транспортным средством траектории движения пешехода) составило не менее двух полос движения транспортного средства. В том числе – одну полосу и трамвайные пути попутного направления, одну полосу и разделительную полосу или зону, одну полосу и островок безопасности.

Прочее. Но не менее важное

Какие изменения произошли в правилах пересечения перекрестков?

– При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится.

О чем еще стоит помнить водителям с 27 октября?

– В новой редакции ПДД вводится запрет на парковку транспортных средств в местах, оборудованных станциями для зарядки электромобилей.

Водитель автомобиля-такси при движении в населенном пункте, если не осуществляется перевозка пассажира, обязан пристегиваться ремнем безопасности.

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