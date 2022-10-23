Жена мобилизованного россиянина получила выплаты в $0,037 9 23.10.2022, 17:15

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Ее мужа бросили без еды и оборудования в лесах под Энергоградом.

Супруга мобилизованного россиянина из тюменского отряда «Ермак» получила выплаты в размере 2 росскийких рубля 26 копеек. Жительница также подтвердила, что ее мужа с другими мобилизованными бросили без еды и оборудования в лесах под Энергоградом, передает «Сибирь. Реалии».

- Нет палаток, нет буржуек, нет еды, кушают остатки того, что брали с собой. Спят в спальнике на голой земле. Нет возможности высушить вещи. Все болеют, у многих уже, возможно, пневмония, так как постоянный мокрый и тяжёлый кашель!, – рассказала она.

Жительница утверждает, что ее муж по специализации артиллерист, но попал в пехоту, а танкистов ставят в снайперы. «В снайпера поставили полуслепого –12 на один глаз. За две недели обучения не научили ничему. У них нет ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым никто не умеет управлять», – добавила она.

При этом мобилизованные и их родственники опасаются жаловаться открыто, поскольку за это «могут без всего отправить на передовую».

Мобилизованных из тюменского батальона «Ермак» без прохождения медкомиссии отправили в леса под Энергодаром после двух недель «подготовки», сообщал ранее телеграм-канал. Их мобилизовали 26 сентября, а уже 13-14 октября они прибыли в Украину. Мобилизованным не выдали палаток, они спят в спальных мешках прямо на земле, у них нет буржуек, они не могут высушить одежду и согреться, рассказал редакции родственник мобилизованного.

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