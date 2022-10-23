«Самый максимум за вечер - 800 злотых» 23.10.2022, 17:29

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Фото: MOST

Как белорус работает на заводе в Белостоке и по вечерам выступает как уличный музыкант.

На улицах Белостока белорус Роман начал выступать как уличный музыкант с июня 2022 года, хоть живет в польском городе уже более двух лет. Говорит, что тяжело было перебороть себя и выйти на улицу с гитарой. Самый крупный заработок у парня в Белостоке составил 800 злотых. Как Роман решился выступать на улице польского города и сколько зарабатывает музыкант с русскоязычным репертуаром — в рассказе MOST.

После переезда попробовал многое

Роман родам из Лиды. Переехал в Польшу летом 2020 года. Говорит, что захотел изменить свою жизнь и для старта выбрал польский Белосток. После переезда парень поступил в полицеальную школу (техникум для взрослых) на массажиста, а также работал на заводе.

— Я очень сильно люблю Беларусь, но после 2020 года там стало тяжело жить, поэтому решил переехать в Польшу и начать всё сначала. Отучился, с массажем не пошло, решил учиться на барбера — там тоже не пошло. Пошел на стройку, отработал всю зиму и вернулся на завод, на котором работал сразу после переезда. Там был самый стабильный заработок.

Музыка в жизнь Романа пришла в раннем возрасте. До Польши он всю жизнь играл на улице. Считает, что в детстве ему повезло с компанией, так как все друзья играли на гитаре. Так и он научился играть, а после стал выступать на улице. Играл как в Беларуси, так и России.

— После переезда в Польшу я не стал сразу выходить на улицу с гитарой. Переживал, что поляки не поймут русскоязычные песни и воспримут меня негативно. Думал, что если ты приехал в другую страну, то должен петь на языке, на котором говорят граждане этой страны. Всё это меня останавливало.

Фото: MOST

Важный пинок и вера в себя

В начале лета 2022 года Роман встретил в центре Белостока парня из Украины, который играл песни на разных языках. В его чехле от гитары был приличный заработок — так вспоминает Роман первую встречу с Янеком.

— Наша встреча — переломный момент для меня. Я подумал, что тоже так могу, ведь всю жизнь этому учился. Украинец Янек дал мне важный пинок и сказал выходить с гитарой на улицу и не бояться. Даже вместе предлагал поиграть. И в тот же вечер я собрался и вышел в центр Белостока, на то же место, где играл Янек. Никаких проблем. Заработок за первые три часа составил 130 злотых. Для меня это было просто вау. На заводе я за восемь часов получаю 140-150 зл. А ещё во время первого выступления одна женщина мне шоколадку кинула и девушка цветы принесла. В тот вечер у меня настроение поднялось, и я поверил в себя. А если бы что-то случилось — например, подошли бы поляки и сказали не играть русские песни, — то я бы, наверное, больше и не вышел бы играть в Белостоке. Но всё хорошо было, и я после этого всё своё свободное время стал проводить на улице с гитарой.

Фото: MOST

Белoрус рассказывает, что стал чувствовать в Белостоке поддержку со всех сторон и поэтому стал выходить и играть. Сказал себе, что дома сидеть нельзя и есть возможность за сезон заработать хорошие деньги. Также благодаря выступлениям Роман обзавелся в польском городе многими знакомыми. Как-то подошел к нему польский диджей и предложил совместно выступать на закрытых мероприятиях. Говорит, что поляки тащатся от песен «Белые розы» Шатунова и «Я солдат» группы «Пятница».

— Работу на заводе я не бросил и стал играть в вечернее время и в выходные. Каждый день. Понимал, что пока лето и осень, могу заработать. В среднем за выступление я зарабатываю 280-300 злотых, это в будние дни. В выходные заработок может доходить и до 500 злотых. Самый максимум за вечер у меня был 800 зл. Таких денег нигде в Белостоке я больше не заработаю. Конечно, есть и провальные дни, когда можно вообще мало заработать. Так что в этой профессии надо всегда быть готовым ко всему.

Роман рад, что музыка снова вернулась в его жизнь и что он востребован на улицах Белостока. Он считает, что в этом и есть особенность польского города, где живёт много белoрусов и украинцев и местные жители привыкли к разным языкам из Восточной Европы. Считает, что в Варшаве у него не получилось бы так выступать, как в Белостоке.

Фото: MOST

Чтобы разбавить русские и белopусские песни, парень стал учить польские композиции. За четыре месяца в его репертуаре появилось более двух десятков польских песен.

— Поляки слышат акцент. Не могу сказать, плюс это или минус, но они поддерживают меня. Я делаю свою работу профессионально и вижу, что моя музыка нравится людям. Очень часто подходят украинцы и белoрусы. Говорят, что благодаря моей музыке они чувствуют себя ближе к дому. Но вот деньги кидают в основном поляки.

Фото: MOST

Фото: MOST

Создали чат для уличных музыкантов

За лето в Белостоке стало больше уличных музыкантов. В основном играют беларусы и украинцы. Все они стараются не мешать друг другу.

— В основном ребята из Украины играют. Есть белoрус, поляк. Мы общаемся и помогаем друг другу. Недавно, чтобы урегулировать работу уличных музыкантов, мы создали чат. Он нужен, чтобы уведомить коллег, что будешь играть в переходе в то или иное время. Это важно, чтобы музыканты заранее знали об этом и не пошли на эту точку — часто бывали ситуации, что ты приходишь на хорошее место, а там уже твой коллега.

Роман хотел в будущем развиваться, как музыкант и выступать со своими песнями. Больше года он пробует выкладывать свою музыку в интернет и постоянно обучается чему-то новому.

— Я верю, что могу выстрелить, но нужно еще подождать. Сейчас мне еще приходится работать на заводе и совмещать выступления на улице. Как только я пойму, что пришло мое время и у меня будет подушка безопасности, тогда я полностью посвящу себя музыке.

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