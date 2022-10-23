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Армия Израиля уничтожила центр сборки иранских дронов в Сирии

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  • 23.10.2022, 17:34
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Армия Израиля уничтожила центр сборки иранских дронов в Сирии

Авиаудар был нанесен близ Дамаска.

Израильские военные авиаударом близ Дамаска уничтожили центр сборки иранских дронов в Сирии, накрыв его бомбами в пятницу, 21 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

Согласно источникам SOHR, военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта в западной части провинции Риф-Дамаск, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

- В январе 2022 года партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов из Ирана прибыли в военный аэропорт в западной сельской местности сирийского Дамаска, - говорится в отчете.

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