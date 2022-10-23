закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мобильные операторы в ноябре введут изменения по некоторым услугам

1
  • 23.10.2022, 17:37
  • 1,506
Мобильные операторы в ноябре введут изменения по некоторым услугам

В частности, это касается А1 и life:).

Компания А1 анонсировала, что с 1 ноября изменяет условия оказания некоторых услуг для частных абонентов. Мобильный оператор life:) объявил, что в ноябре перестанет оказывать услугу по веб-защите для новых клиентов, пишет zerkalo.io.

Компания А1 с 1 ноября снизит стоимость доступа в интернет для абонентов тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и «Победа». Плата за 1 МБ интернет-трафика со следующего составит 0,01 рубля с НДС. Сейчас стоимость — 0,1577 рубля для тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и 0,0525 рубля для плана «Победа». «При этом тарификация на данных тарифах осуществляется по 1 Кб», — утоняет мобильный оператор.

Сотовый оператор life:) с 2 ноября прекратит оказывать услугу по веб-защите, она станет недоступной для новых клиентов, а также для продления по действующим договорам.

«Она останется только у тех абонентов, у которых подключена, до тех пор, пока не закончится срок ее действия, после отключится, — уточняет life:). — Для всех абонентов веб-защита будет закрыта 30 ноября».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный