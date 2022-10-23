Мобильные операторы в ноябре введут изменения по некоторым услугам 1 23.10.2022, 17:37

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В частности, это касается А1 и life:).

Компания А1 анонсировала, что с 1 ноября изменяет условия оказания некоторых услуг для частных абонентов. Мобильный оператор life:) объявил, что в ноябре перестанет оказывать услугу по веб-защите для новых клиентов, пишет zerkalo.io.

Компания А1 с 1 ноября снизит стоимость доступа в интернет для абонентов тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и «Победа». Плата за 1 МБ интернет-трафика со следующего составит 0,01 рубля с НДС. Сейчас стоимость — 0,1577 рубля для тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и 0,0525 рубля для плана «Победа». «При этом тарификация на данных тарифах осуществляется по 1 Кб», — утоняет мобильный оператор.

Сотовый оператор life:) с 2 ноября прекратит оказывать услугу по веб-защите, она станет недоступной для новых клиентов, а также для продления по действующим договорам.

«Она останется только у тех абонентов, у которых подключена, до тех пор, пока не закончится срок ее действия, после отключится, — уточняет life:). — Для всех абонентов веб-защита будет закрыта 30 ноября».

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