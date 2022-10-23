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В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв

  • 23.10.2022, 17:43
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В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв

Сообщается, что совершено покушение на «начальника СИЗО».

В захваченном российским оккупантами Херсоне на улице прогремел мощный взрыв. В этот момент мимо проезжало авто, пишет «Главред».

В нем находился назначенный Россией «начальник СИЗО» Олег Тютюрай. Именно он могу быть целью организаторов взрыва, сообщают местные паблики.

Отмечается, что взрывчатку прикрепили к столбу и активировали, когда Тютюрай за рулем своего авто проезжал мимо.

В итоге пишут, что якобы погиб случайный прохожий, а сам начальник тюрьмы не пострадал.

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