В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв
- 23.10.2022, 17:43
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Сообщается, что совершено покушение на «начальника СИЗО».
В захваченном российским оккупантами Херсоне на улице прогремел мощный взрыв. В этот момент мимо проезжало авто, пишет «Главред».
В нем находился назначенный Россией «начальник СИЗО» Олег Тютюрай. Именно он могу быть целью организаторов взрыва, сообщают местные паблики.
Отмечается, что взрывчатку прикрепили к столбу и активировали, когда Тютюрай за рулем своего авто проезжал мимо.
В итоге пишут, что якобы погиб случайный прохожий, а сам начальник тюрьмы не пострадал.