Как выбрать правильную подушку для сна: несколько простых правил 1 23.10.2022, 17:53

4,022

Качественный сон – одна из основ здоровья человека.

Чтобы сон был хорошим, здоровым, и человек смог отдохнуть после тяжелого дня, важно правильно подбирать аксессуары для сна, среди которых – подушки. Неправильно подобранная подушка запросто станет источников дискомфорта и причиной болевых ощущений в шее, пишет unian.net.

На какой подушке лучше спать

Выбирать себе подушку лучше в зависимости от позы для сна, которую человек предпочитает. Высокая подушка подойдет тем, кто спит на боку. Низкая подушка предпочтительна тем, кто спит преимущественно на спине или животе. А вот людям, постоянно меняющим позу лучше остановить выбор сразу на двух подушках одновременно – низкой и средней, - и менять их.

Важно помнить главное правильно сна на подушке – шея и позвоночник должны быть прямыми с естественным изгибом.

На какой подушке опасно спать

Одна из наибольших опасностей в подушках – их наполнитель. Он может вызывать аллергию, поэтому аллергикам не стоит выбирать подушки, наполнителем которых служат пух, перо, шерсть. К тому же, подушки с этим составом любят пылевые клещи, а в случае с шерстью – еще и моль. А слишком грязная подушка – отличная среда для распространения разных микроорганизмов.

Но также опасность могут представлять подушки и неправильной формы, или слишком мягкие, ведь тогда слишком сильно напрягаются мышцы шеи и спины, что может не очень хорошо сказаться на здоровье позвоночника. Подушка может потерять форму еще и от старости, поэтому их рекомендуется менять каждые полтора-три года в зависимости от наполнителя.

Что будет если спать на высокой подушке на спине? Вынужденный наклон головы в этом случае сдавливает позвоночную артерию, а мышцы шеи постоянно напряжены, что вызывает боли как в шее, так и в голове. Также слишком высокая подушка может стать причиной храпа и нарушения кровообращения мозга. Поэтому отвечая на вопрос, вредно ли спать на высокой подушке – да, если только это не поза на боку, а высота подушки соответствует ширине плеча.

Можно ли спать без подушки на спине

Но не все люди спят на подушках – некоторые предпочитают обходится без них. Что будет с организмом если спать без подушки? Специалисты не рекомендуют взрослому человек спать без подушки.

Если человек спить на боку без подушки – его шея чрезмерно изгибается, сосуды пережимаются, кровь к голове поступает неравномерно. Это вызывает головные боли и в будущем может иметь более серьезные последствия. Если спать без подушки на спине мышцы спины и шеи тоже недостаточно расслабляются, и это теоретически может стать причиной искривления позвоночника и остеохондроза.

Отсюда ответ на еще один вопрос - полезно ли спать без подушки при шейном остеохондрозе. Нет, без подушки при таком заболевании спать вредно, как и на твердых поверхностях. Стоит отдать предпочтение подушкам средней жесткости.

Можно ли спать без подушки на животе

Любителям спать на животе рекомендуют выбирать тонкие, почти плоские подушки, чтобы голова не запрокидывалась и не перенапрягалась шея.

Подытоживая, не стоит легкомысленно относиться к выбору подушки. Ведь качественный сон – одна из основ здоровья человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».