Хлань: ВСУ берут в очередное кольцо россиян в районе Берислава 4 23.10.2022, 18:06

8,822

Россияне «делают ноги» с Херсонщины.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал о панике россиян в Херсонской области. Россияне «делают ноги» с правого берега. Вместе с ними «убегает» и рубль, на Херсонщине все чаще отказываются принимать российскую валюту.

- Оккупанты бегут, и есть сообщение от Генштаба ВСУ об освобождении еще двух населенных пунктов. И если посмотреть по картам, то наши Вооруженные силы берут в очередное кольцо оккупантов в районе Берислава, а вместе с этим оккупанты бегут по всем переправам, - сообщил он.

По словам Хланя, местные жители также сообщают, что военные РФ уже «организованно» уходят из Берислава, вывезли «администрацию». Оккупанты покинули не только весь Берислав, а весь правый берег, даже Херсон, отмечает советник главы Херсонской ОВА.

- Оккупанты сейчас массово перемещают свою технику, используют все возможные переправы. Это и районе Новой Каховки, и в районе Антоновского моста. Там, где «Хаймарсы» постоянно «корректируют» их передвижение, которое они соорудили под Антоновским мостом из барж для того, чтобы использовать временное баржевое сооружение для перемещения техники и живой силы на левый берег. И если днем оккупанты используют эту переправу для того, чтобы, в большей степени, переправлять награбленное имущество: государственных предприятий, частных предприятий, где они уже не стеснясь пакуют ценное оборудование... Но уже и пришли сообщения, что оккупанты сейчас ставят за цель вывозить даже ценности музеев, которые есть в Херсонской области, - добавил Хлань.

Он рассказал, что на Херсонщине сейчас происходит «полный абсурд», оккупанты нагнетают, чтобы вызвать панику у мирного населения. Хаос им нужен для перемещения гражданских людей, чтобы прикрываться на переправах мирным населением, когда они перегоняют свою технику.

По словам советника главы Херсонской ОВА, на временно оккупированных территориях области даже заправки снова перешли на гривны. Никто не хочет принимать рубли. Помимо этого, в Херсоне уже нет интернета, так как рашисты вывезли оборудование на левый берег.

- Гривня уже возвращается по полной... Сейчас рубль убегает вслед за рашистами, - резюмировал Хлань.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».