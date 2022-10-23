Лукашисты панически боятся лайков белорусов в соцсетях 14 23.10.2022, 18:13

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В Гродно устроили абсурдный судебный процесс.

21 октября в суде Ленинского района Гродно вынесен приговор бывшему работнику «Гродно Азота» Эдуарду Исаеву. Его осудили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса, сообщает ПЦ «Весна».

Гособвинитель просил назначить срок на полгода больше. Дело рассмотрел судья Геннадий Мазайло.

Известно, что его признали виновным в том, что он поставил лайк под постом с изображением Лукашенко в сообществе «Стоплука» в соцсети «Одноклассники».

Исаев был задержан 25 июня 2022 года по ст. 19.11 КоАП за распространение «экстремистской» информации, его осудили на 10 суток. По истечении административного ареста его взяли под стражу уже по уголовной статье. Дома у него остались жена и маленькие дети.

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