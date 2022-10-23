В Беларусь придет погожий антициклон с Балтийского моря 1 23.10.2022, 18:32

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Прогноз погоды на неделю с 24 по 30 октября.

В Беларуси последняя неделя октября сначала будет дождливой, но во второй ее половине потеплеет благодаря погожему антициклону с Балтики. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Погода в последнюю неделю октября 2022 года будет по-осеннему дождливой и неустойчивой. По утрам местами возможны туманы, видимость снизится до 500 метров. В ночные часы от +2 по северо-востоку, до +12 по юго-западу.

- В первой половине недели за погоду станут отвечать атмосферные фронты и влажные воздушные массы, поэтому без дождей не обойдется, - предупредил синоптик.

В начале недели с 24 по 30 октября Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов и влажных неустойчивых воздушных масс с Западной Европы. Погода будет облачной с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожди. Ветер юго-западного направления и умеренный, влажность - до 90%.

Днем в понедельник, 24 октября, +9…+16 градусов. Во вторник, 25 октября, в дневные часы прохладнее - до +6…+13 тепла.

Однако уже в середине недели через Беларусь с Запада будет проходить очередной малоактивный атмосферный фронт, который принесет за собой влажные воздушные массы, влажность до 80%. Будет облачно с прояснениями, вероятны непродолжительные дожди, утром - слабый туман с видимостью до 1 километра. Ветер западного вектора умеренный. В ночные часы в среду, 26 октября, от +6… до +11, днем потеплеет до +11…+15 градусов.

- Однако с четверга, 27 октября, инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, который уже будет удерживать свои позиции до конца недели. В итоге облаков и дождей станет меньше, - предупредил Рябов.

В целом, в начале второй половины грядущей недели погоду будет определять погожий антициклон с Балтийского моря. Продвигаясь в юго-восточном направлении, Балтийский антициклон принесет в Беларусь переменную облачность без существенных осадков.

Только в четверг, 27 октября, ночью возможны небольшие дожди. Ветер при этом будет западный и северо-западный, ночью слабый, а днем - умеренный, влажность примерно 80%. По утрам снова белорусов ожидают слабые туманы с видимостью до 1 километра. Ночью и утром +2…+9 выше ноля, днем примерно +11…+14 градусов. Чуть прохладнее в пятницу, 28 октября, всего +8…+11 тепла.

Сообщил Дмитрий Рябов и предварительный прогноз погоды на выходные, 29-30 октября.

- Предварительно в следующие выходные сохранится влияние антициклона, - считает он.

Так ночью в субботу, 29 октября, будет от -1 мороза по востоку до +6 градусов по западу республики. Днем также полярная погода: от +3 по Витебщине до +14 по Брестской области. В воскресенье, 30 октября, от +4 по северо-востоку, до +12 по юго-западу. Также на протяжении суток ожидается переменная облачность без существенных осадков, влажность до 90%. Под утро слабые туманы, снижение видимости до 1 километра. Ветер южной четверти, умеренный.

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