Белорусский врач назвала продукты, которые помогают восстановиться после коронавируса 23.10.2022, 19:10

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Особое внимание стоит уделять растительной пище.

Заведующая минским Городским центром здоровья, врач-валеолог Снежана Кавриго рассказала в интервью «Минск-Новости», какие продукты помогают восстановиться после перенесенного коронавируса и будут полезны ослабленному болезнью организму.

Снежана Кавриго рекомендует включать в рацион нежирные сорта рыбы, мясо, крупы. Особое внимание стоит уделять растительной пище - фруктам и овощам, которые помогут укрепить иммунитет.

- Свежий салат из капусты с морковью, суп-пюре из тыквы или соте из баклажанов и перца, а на десерт - несколько яблок обеспечат организм полифенолами, пектином, витаминами различных групп и повысят сопротивляемость организма инфекции, - обратила внимание белорусский врач.

Богаты витамином D, который так нужен организму, яйца, сельдь, форель, лосось. А вот витамин С содержится не только в цитрусовых, но еще и в сладком перце, облепихе, шиповнике, укропе, помидорах, картофеле, петрушке и яблоках.

- Следует помнить, что в некоторых продуктах, к примеру в кабачках, в огурцах, содержится особый фермент - аскорбатоксидаза – антивитамин, который препятствует усвоению витамина С. Однако тепловая обработка, к примеру запекание, инактивирует антивитамин, - добавила Снежана Кавриго.

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