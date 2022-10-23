«Не редки случаи огневого поражения своих подразделений» 1 23.10.2022, 19:19

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У российских командиров большие проблемы с мобилизованными.

У российских командиров большие проблемы с материальным обеспечением мобилизованных в Украине. Доходит до того, что у «мобиков» на Херсонском направлении нет даже спецобуви и не редки случаи огневого поражения своих подразделений. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

- Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении, отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, российское военное руководство пытается удержать линию фронта, отправляя эту категорию солдат на фронт с учетом оперативной обстановки, а не их подготовленности.

- Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого «дружественного огня» между подразделениями противника, - добавляют в Генштабе.

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